Стало відомо імʼя російського дипломата, якого вишлють з України

Замміністра зовнішніх справ повідомив про спробу шантажу з російського боку

Нота про висилку з України дипломата високого рангу буде спрямована до дипломатичного представництва Російської Федерації в понеділок вранці. Про це сказав заступник міністра закордонних справ України Євгеній Єнін в ефірі каналу «Україна 24».

«Старший дипломат РФ, російська сторона почує про це буквально завтра зранку, коли отримає відповідну ноту... Ми поступили досить симетрично в цій ситуації. Я сподіваюся, що в такий спосіб ми зможемо додатково перевірити мобілізаційну готовність російських дипломатів тут», – відзначив заступник голови МЗС.

З його слів, російському дипломату дадуть 72 години, щоб покинути територію України.

«Старший дипломат – це один з радників посольства Російської Федерації у Києві. Є конкретна людина. Його прізвище Чєрніков. І відповідна нота буде направлена російському посольству завтра зранку», – сказав Єнін.

Зі слів заступника голови МЗС, українська сторона вже почула «певний шантаж з російського боку».

«Нам закидають, що «якщо ви будете наполягати на оголошенні персоною нон грата саме співробітника посольства, а не одного з консульств, то ми будемо змушені оголосити персоною нон грата співробітника вашого ж посольства в Москві», – зазначив Єнін.

Як повідомляв «Главком» раніше, 16 квітня співробітники ФСБ Росії затримали в Санкт-Петербурзі консула Генерального консульства України за нібито отримання інформації з баз даних правоохоронних органів і ФСБ. У російській спецслужбі додали, що до українського дипломата будуть застосовані заходи відповідно до норм міжнародного права.

Згодом зʼявилося відео брутального затримання дипломата. Заступник міністра закордонних справ України Євгеній Єнін розповів, що росіяни зробили вигляд, що не впізнали представника українського консульства Олександра Сосонюка, коли затримували його. «Наш дипломат не мав ніякого відношення до тих дій, які йому інкримінують російські правоохоронці», – сказав він.

Учора російська сторона оголосила Олександра Сосонюка небажаною особою і запропонувала йому покинути територію Росії до 22 квітня.