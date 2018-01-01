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    Думки вголос

    Епідемія різанини в російських школах

    Ось тепер вже розмова має бути серйозною
    Мовою оригіналу После нападения на школу в Перми мы могли развести руками и сказать, что один, даже очень страшный случай, может быть именно случаем. Современное общество допускает все, что угодно. Сумасшедшие будут всегда. И на сто процентов ни от террористов, ни от маньяков, ни от придурков
    • Антон Орехъ

      Оглядач

    • Вчора, 21:20
    • Розсилка
    <div class="copy">Різанина в школах Росії</div>
    Фото: rbc.ua
    Різанина в школах Росії

    Ось тепер вже розмова має бути серйозною

    Мовою оригіналу

    После нападения на школу в Перми мы могли развести руками и сказать, что один, даже очень страшный случай, может быть именно случаем. Современное общество допускает все, что угодно. Сумасшедшие будут всегда. И на сто процентов ни от террористов, ни от маньяков, ни от придурков вы никогда себя не обезопасите.

    Но теперь нападения на школы происходят ежедневно. Подростки нападают с ножами, с топорами, с зажигательной смесью. Они напали бы и с автоматами, но автоматы, слава богу, не так просто достать, как топоры. И все это уже не может быть случайностью. Вы должны понимать, что сейчас, в разгар эпидемии, под угрозой находится вообще любая школа в стране! В любом городе! Элитная, рабоче-крестьянская – не важно.

    Подростки по природе своей жестоки и бескомпромиссны. У них еще нет ясного понимания ценности своей жизни и чужой. И мозги у них пластилиновые. Из них можно вылепить все, что угодно. Поэтому группы смерти и тому подобные идеи распространены именно в детской и подростковой среде.

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    Это не та проблема, у которой есть простое решение. Не та проблема, которую можно решить быстро. Возможно, эта проблема полностью не решаема в принципе. Просто она относительно новая и педагоги и психологи еще не знают толком, как с этим быть. Но вот что совершенно точно нельзя делать – это молчать! Хотя бы для того, чтобы миллионы учителей и родителей знали, что сейчас в стране происходит и к чему они теперь должны быть готовы. И я скажу вам, друзья мои, что вот именно сейчас телевидение ведет себя как преступная организация. Оно с восторгом показывает Путина, который совершает очередной подвиг Геракла и быстренько пробегает через купель, и при этом каналы фактически игнорируют главную тему всей этой недели. Мельком, парой непонятных фраз в дневном выпуске сообщить — и забыть. Чтобы не пугать граждан, чтобы не расстраивать их страшными новостями из нашей страны. Лучше мы про Донбасс или про Трампа, а потом снова про Путина в ледяной воде.

    Телевидение становится соучастником поножовщины и своим молчанием способствует будущим нападениям, которые рано или поздно закончатся уже смертями. Ну, а всякие правоохренительные органы – они ловкие только когда кого-нибудь надо в кутузку с плакатом запихнуть. А когда надо граждан защищать – они дураки и импотенты. Среди того малого, что сказали обо всех нападениях на школы, главное, что там были сторонники Навального и что все это координировалось через мессенджеры и соцсети. И под это дело прекрасно предложить еще какой-нибудь закон, чтобы задавить мессенджеры и соцсети. Не задав ни одного вопроса о том, почему подростки вообще берут в руки топоры и ножи. И почему в 16 лет они уже становятся алкоголиками и психопатами.

    Джерело: Эхо Москвы

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди співпадають з позицією редакції «Главкома»
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    Росія діти школа
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