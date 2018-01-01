Бійня у російській школі: учень напав з сокирою на дітей і влаштував пожежу

Унаслідок інциденту отримали поранення семеро людей - це шість дітей і вчителька

Під Улан-Уде стався напад на школу №5 у військовому містечку Сосновий бір. Учень 9-го класу з сокирою напав на семикласників і вчительку, а потім підпалив клас. Про це повідомляє «ИТАР-ТАСС». Інцидент стався близько 9 ранку за місцевим часом. Згідно з даними прокуратури, підліток зайшов у клас, підпалив ганчірку і кинув її у вчителя,



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Напад на школу в Бурятії СК РФ по Республіці Бурятія

Унаслідок інциденту отримали поранення семеро людей - це шість дітей і вчителька

Під Улан-Уде стався напад на школу №5 у військовому містечку Сосновий бір. Учень 9-го класу з сокирою напав на семикласників і вчительку, а потім підпалив клас. Про це повідомляє «ИТАР-ТАСС».

Інцидент стався близько 9 ранку за місцевим часом. Згідно з даними прокуратури, підліток зайшов у клас, підпалив ганчірку і кинув її у вчителя, після чого почав розмахувати сокирою. При собі він також мав ножа.

В результаті інциденту отримали поранення семеро людей - це шість дітей і вчителька. Відомо, троє з них перебувають у важкому стані. Стан двох постраждалих лікарі оцінюють як середнього ступеня тяжкості. У однієї дівчинки травматична ампутація другого пальця. У одного хлопчика травми голови, пошкоджені спина і кінцівки.

Будівля школи оточена військовими. На місці події працюють правоохоронні органи, пожежники, медпрацівники.

Нападника затримано, він знаходиться в лікарні, так як вчинив спробу суїциду. Порушено кримінальну справу за статтею «Замах на вбивство двох і більше осіб, вчинене щодо малолітніх».

Мотиви злочину і обставини події з'ясовуються.

При цьому в уряді Бурятії стверджують, що нападників було троє: один із них затриманий, пошуки ще двох тривають.

«Приблизно о 9.35 в школу №5, розташовану в с. Сосновий Бор біля міста Улан-Уде, проникли троє молодих людей. У школі вони надягли маски, зловмисники кинули в кабінет російської мови і літератури, де проходив урок в учнів 7 класу, пляшку із запальною сумішшю. У кабінеті сталася пожежа, коли учні та вчителька вибігали з кабінету, зловмисники зустрічали їх на виході і наносили тілесні ушкодження», - йдеться в повідомленні. Також повідомляється про чотирьох потерпілих.

Нагадаємо, 15 січня у Пермі (РФ) озброєні молодики напали на школу. За даними міністерства безпеки регіону, постраждали вісім учнів і вчителька.

Згодом стало відомо, що різанина в пермській школі (Росія) почалася після бійки двох підлітків з ножами, яких спробували розняти викладачі та інші школярі.