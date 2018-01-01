Відсьогодні у Молдові заборонена російська пропаганда

За порушення закону передбачені санкції - від штрафів до відкликання ліцензії

У Молдові 12 лютого набув чинності закон, що забороняє телеканалам показувати російські новини та інформаційно-аналітичні програми. [READ_MORE] Про це повідомив голова Координаційної ради з телебачення і радіо Молдови (КРТР) Драгош Вікол, передає Newsmaker.md. За його словами, формально 30 днів минули 11 лютого. «Але,



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За порушення закону передбачені санкції - від штрафів до відкликання ліцензії

У Молдові 12 лютого набув чинності закон, що забороняє телеканалам показувати російські новини та інформаційно-аналітичні програми.

Про це повідомив голова Координаційної ради з телебачення і радіо Молдови (КРТР) Драгош Вікол, передає Newsmaker.md.

За його словами, формально 30 днів минули 11 лютого. «Але, згідно зі статтею 265 Цивільного кодексу, якщо дата випадає на вихідний день, то закон набирає чинності на наступний за ним робочий день», — пояснив Вікол.

Він додав, що сьогодні на засіданні Координаційна рада затвердить нові сітки мовлення молдовських телеканалів, з яких повинні зникнути російські новини. Вікол підкреслив, що КРТР проведе моніторинг телеканалів, щоб перевірити, чи дотримуються ті законодавства.

«Це буде раптовий моніторинг, щоб телеканали не знали, коли ми будемо їх перевіряти. І ми зробимо це дуже швидко», - сказав він.

Нагадаємо, 10 січня спікер парламенту Молдови Андріан Канду підписав замість президента Ігоря Додона закон, що забороняє ретрансляцію в країні російських новин та інформаційно-аналітичних програм.

Закон, що забороняє ретрансляцію в Молдові російських новин, був опублікований в «Офіційному моніторі Республіки Молдова» 12 січня. ЗМІ дали 30 днів, щоб привести свою діяльність у відповідність з новими нормами. За порушення закону передбачені санкції.

У перший раз штраф може скласти від 40 тис. леїв до 70 тис. леїв ($2300-4000), за повторне порушення — від 70 тис. леїв до 100 тис. леїв ($4000-5800). Якщо штрафи не подіють, Координаційна рада з телебачення і радіо має право відкликати у мовника ліцензію.

Видання відзначає, що у минулі вихідні телеканали все ще показували російські новини.