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    У російському МЗС прокоментували намір США вийти з ракетного договору

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    <span>Заступник голови МЗС Росії Сергій Рябков&nbsp;</span> - У російському МЗС прокоментували намір США вийти з ракетного договору
    Заступник голови МЗС Росії Сергій Рябков 

    В РФ вважають, що після виходу з договору США зможуть розгорнути в Європі 48 ракет

    Заступник голови МЗС РФ Сергій Рябков прокоментував наміри США вийти з Договору про ракети середньої та малої дальності (РСМД) і заявив, що «гра вже відіграна». Про це повідомляють росЗМІ.

    «Я думаю, що це неминуча перспектива. Ця гра відіграна. Американці, звичайно, договір у підсумку відкинуть», - сказав Рябков.

    За його словами, після виходу з договору США зможуть розгорнути в Європі 48 ракет, чий радіус дії доходить до європейської території Росії.

    Нагадаємо, заступник державного секретаря США Андреа Томпсон заявила, що Сполучені Штати Америки планують вийти з Договору про ліквідацію ракет середньої і меншої дальності 1-2 лютого 2019 року. За її словами, розрив Договору про РСМД розв'яже руки американським військовим.

    Як відомо, США вимагають ліквідувати ракету 9М729, щоб зберегти ракетний договір. Саме про це йшла мова на переговорах США і Росії в Женеві 15 січня. Обидві сторони залишилися розчаровані результатами зустрічі.
    Пізніше в США заявили, що розпочнуть процес ліквідації договору про ракети 2 лютого. Днями в Росії представили ракету 9М729, яку вимагає ліквідувати Вашингтон. Після цього в Держдепартаменті заявили, що демонстрація озброєння не переконала Штати в дотриманні Росією умов договору.

     

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