У російському МЗС прокоментували намір США вийти з ракетного договору



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Заступник голови МЗС Росії Сергій Рябков

В РФ вважають, що після виходу з договору США зможуть розгорнути в Європі 48 ракет

Заступник голови МЗС РФ Сергій Рябков прокоментував наміри США вийти з Договору про ракети середньої та малої дальності (РСМД) і заявив, що «гра вже відіграна». Про це повідомляють росЗМІ.

«Я думаю, що це неминуча перспектива. Ця гра відіграна. Американці, звичайно, договір у підсумку відкинуть», - сказав Рябков.

За його словами, після виходу з договору США зможуть розгорнути в Європі 48 ракет, чий радіус дії доходить до європейської території Росії.

Нагадаємо, заступник державного секретаря США Андреа Томпсон заявила, що Сполучені Штати Америки планують вийти з Договору про ліквідацію ракет середньої і меншої дальності 1-2 лютого 2019 року. За її словами, розрив Договору про РСМД розв'яже руки американським військовим.