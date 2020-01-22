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    У Румунії екстрено сів Boeing із 169 пасажирами на борту

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    Рейс&nbsp;<span>Ryanair B738 повернувся в Бухарест&nbsp;</span> - У Румунії екстрено сів Boeing із 169 пасажирами на борту
    Рейс Ryanair B738 повернувся в Бухарест 

    Літак все одно повернувся до аеропорту Бухареста через годину після зльоту

    Пасажирський літак Boeing 737-800 авіакомпанії Ryanair повернувся до румунського аеропорту в Бухаресті через годину після зльоту через задимлення у салоні.

    Про це повідомляє The Aviation Herald.

    «Літак Boeing 737-800 від Ryanair, який здійснював політ з Бухареста до Лондона з 169 пасажирами на борту, подав сигнал лиха через задимлення у салоні», - йдеться у повідомленні.

    Зазначається, що пасажирський літак припинив набирати висоту, але вже через кілька хвилин пілот повідомив диспетчеру, що ситуація на борту покращилася, й скасував сигнал лиха.

    На думку пілота, задимлення було пов'язане з неправильним розмороженням літака перед зльотом.

    Однак літак все одно повернувся до аеропорту Бухареста через годину після зльоту.

    В результаті сам рейс до Лондона був затриманий ще на 8,5 годин.

    Як повідомлялося, раніше в Індії літак екстрено повернувся в аеропорт через повідомлення про вибухівку. 25-річна пасажирка літака передала одному із членів екіпажу записку і попросила передати її пілотові, коли літак вже 40 хвилин перебував у повітрі. У записці йшлося про те, що до її тіла прикріплені бомби, і вона може їх підірвати у будь-який момент. Вибухівку зрештою не знайшли, а жінку заарештували. 

    Нагадаємо, іще раніше ізраїльський літак через задимлення здійснив аварійну посадку в Канаді.

    політ Румунія літак Boeing аеропорт Ryanair
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