В Індії літак екстрено повернувся в аеропорт через повідомлення про вибухівку



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Інцидент стався з літаком авіакомпанії Air Asia

Пілот прийняв рішення повернутися в Калькутту через загрозу вибуху і повідомив про це диспетчеру

Літак авіакомпанії Air Asia, який прямував з Калькутти в Мумбаї, повернувся в аеропорт Калькутти через повідомлення про вибухівку на борту.

Про це повідомляє Hindustan Times.

25-річна пасажирка літака передала одному із членів екіпажу записку і попросила передати її пілотові, коли літак вже 40 хвилин перебував у повітрі. У записці йшлося про те, що до її тіла прикріплені бомби, і вона може їх підірвати у будь-який момент.

Після цього пілот прийняв рішення повернутися в Калькутту через загрозу вибуху і повідомив про це диспетчеру.

У Калькутті літак доставили в ізолятор і провели ретельний обшук. Жінку заарештували. Бомби в результаті не знайшли.

Зараз поліція з’ясовує мотиви пасажирки, яка заявила про загрозу вибуху.

Нагадаємо, декілька днів тому ізраїльський літак через задимлення здійснив аварійну посадку в Канаді.