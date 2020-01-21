«Оманські канікули Зеленського». Журналісти оприлюднили подробиці елітного відпочинку президента



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Al Bustan Palace - один з найдорожчих готелів в Омані

Як насправді в Оман добирався Зеленський і на якому літаку - досі невідомо

Президент Володимир Зеленський під час таємної поїздки до Оману жив у одном із найдорожчих готелів країни, у президентському люксі, який коштує понад 100 тис. гривень за добу.

Про це та інше розповіла Даша Счастлива у своєму розслідуванні «Оманські канікули Зеленського».

«Al Bustan Palace - один з найдорожчих готелів в Омані – належить державі і є офіційною елітною резиденцією для візитів. Звичайно, всі в готелі знають про візит Зеленського. Сьомий і восьмий поверхи - це султанський та президентський апартаменти», - розповіла вона.

Счастлива нагадала, що про поїздку до Оману публічно не повідомили. «Коли всі дізналися, Юлія Мендель написала, що це поїздка Зеленського за власні кошти, але офіційна, і він туди полетів рейсовим літаком. Офіційні поїздки оплачуються державою і на них не летять рейсовими літаками. Про це говорять всі експерти. До того ж, якби Зеленський полетів рейсовим літаком в Оман, то, напевно, його фото з’явилося б одразу в рейсовому літак. Тож, як туди добирався, на якому літаку - до сих пір невідомо», - зазначила вона.

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Нагадаємо, Зеленський досі не задекларував свій відпочинок в Омані, як і перельоти чартерами. Як повідомляє «Главком», у Єдиному державному реєстрі декларацій відсутня інформація про зміну майнового стану глави держави.

Зокрема нардеп Олексій Гончаренко напередодні нагадав, що президент Зеленський має задекларувати поїздку до Оману.

Раніше «Главком» повідомляв, що вперше інформація про те, що президент Володимир Зеленський перебуває в Омані з’явилася у ЗМІ 5 січня. Проживав президент у п'ятизірковому готелі Al Bustan Palace Ritz-Carlton Hotel, повідомляє ЗМІ. Вартість однієї ночі у цьому готелі доходить до 4000 євро. На Банковій повідомили, що президент відбув доОману разом з родиною рейсовим літаком за власні кошти.