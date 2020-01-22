Криклій показав, як українська делегація летить у Давос (фото)
У Давосі в ці дні проходить Всесвітній економічний форум
Міністр інфраструктури Владислав Криклій оприлюднив фотографію з членами урядової делегації, яка летить на Всесвітній економічний форум у швейцарському Давосі. Світлину він оприлюднив у Facebook.
На фото з борту літака, зокрема, - сам Криклій, міністерка фінансів Оксана Маркарова, заступниця керівника Офісу президента України Юлія Ковалів.
Додамо, міністр фінансів Оксана Маркарова 22 січня у складі української делегації вирушає на WEF у Давосі, де разом із президентом Володимиром Зеленським проведе зустріч із головою МВФ Кристаліною Георгієвою.
Як вже відомо, сьогодні Зеленський і Гончарук виступатимуть у Давосі.
Очікується, що глава уряду проведе низку двосторонніх зустрічей із лідерами іноземних держав та міжнародних організацій, а також із представниками міжнародного бізнесу. Зокрема, на 22 січня заплановані двосторонні зустрічі Гончарука з прем’єр-міністром Фінляндії Санною Марін та президентом Європейського банку реконструкції та розвитку (ЄБРР) Сумою Чакрабарті.
Крім того, під головуванням прем’єр-міністра відбудеться засідання Національної інвестиційної ради України. Глава уряду також має намір провести низку зустрічей з представниками міжнародного бізнесу та найбільшими міжнародними інвесторами.
На 23 січня на 7:30 (за місцевим часом) запланований виступ Гончарука під час Українського сніданку в Давосі, організованого Фондом Віктора Пінчука.
Як відомо, українська делегація у Давосі розповіла про необхідність зміни системи освіти для ІТ-індустрії.
Нагадаємо, 21 січня у Давосі стартував Всесвітній економічний форум.
У партії «Слуга народу» повідомили, що місця в готелях Давосу заброньовані для 17 парламентаріїв фракції: голові фракції Давиду Арахамії, першому заступнику Олександру Корнієнко, заступнику Євгенії Кравчук, депутатам Дмитру Налухе, Святославу Юрашу, Єлизаветі Ясько і іншим. При чому у Верховній Раді запевняють, що нардепи поїдуть на форум у Давосі за власний рахунок.