Криклій показав, як українська делегація летить у Давос (фото)



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На фото - міністр інфраструктури Владислав Криклій, міністерка фінансів Оксана Маркарова, заступниця керівника Офісу президента Юлія Ковалів

У Давосі в ці дні проходить Всесвітній економічний форум

Міністр інфраструктури Владислав Криклій оприлюднив фотографію з членами урядової делегації, яка летить на Всесвітній економічний форум у швейцарському Давосі. Світлину він оприлюднив у Facebook.

На фото з борту літака, зокрема, - сам Криклій, міністерка фінансів Оксана Маркарова, заступниця керівника Офісу президента України Юлія Ковалів.

Додамо, міністр фінансів Оксана Маркарова 22 січня у складі української делегації вирушає на WEF у Давосі, де разом із президентом Володимиром Зеленським проведе зустріч із головою МВФ Кристаліною Георгієвою.

Як вже відомо, сьогодні Зеленський і Гончарук виступатимуть у Давосі.

Очікується, що глава уряду проведе низку двосторонніх зустрічей із лідерами іноземних держав та міжнародних організацій, а також із представниками міжнародного бізнесу. Зокрема, на 22 січня заплановані двосторонні зустрічі Гончарука з прем’єр-міністром Фінляндії Санною Марін та президентом Європейського банку реконструкції та розвитку (ЄБРР) Сумою Чакрабарті.

Крім того, під головуванням прем’єр-міністра відбудеться засідання Національної інвестиційної ради України. Глава уряду також має намір провести низку зустрічей з представниками міжнародного бізнесу та найбільшими міжнародними інвесторами.

На 23 січня на 7:30 (за місцевим часом) запланований виступ Гончарука під час Українського сніданку в Давосі, організованого Фондом Віктора Пінчука.

Як відомо, українська делегація у Давосі розповіла про необхідність зміни системи освіти для ІТ-індустрії.

Нагадаємо, 21 січня у Давосі стартував Всесвітній економічний форум.

У партії «Слуга народу» повідомили, що місця в готелях Давосу заброньовані для 17 парламентаріїв фракції: голові фракції Давиду Арахамії, першому заступнику Олександру Корнієнко, заступнику Євгенії Кравчук, депутатам Дмитру Налухе, Святославу Юрашу, Єлизаветі Ясько і іншим. При чому у Верховній Раді запевняють, що нардепи поїдуть на форум у Давосі за власний рахунок.