Boeing офіційно припинив випуск літаків 737 Max



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У Вашингтоні і Техасі ще очікують відправки в авіакомпанії по всьому світу близько 400 літаків Boeing 737 Max

Виробництво літаків зупинили після двох смертельних авіакатастроф, внаслідок яких загинули 346 осіб

Американська компанія Boeing офіційно припинила виробництво літаків 737 Max.

Про це повідомляє CNN.

Виробництво літаків зупинили після двох смертельних авіакатастроф, внаслідок яких загинули 346 осіб. Повідомляється, що у Вашингтоні і Техасі очікують відправки в авіакомпанії по всьому світу близько 400 літаків.

Компанія отримує основну частину грошей лише після того, як літаки отримає авіакомпанія.

На час припинення провадження співробітників переведуть на інші посади, їх звільняти не будуть.

Виробництво цих літаків було тимчасово припинено ще в грудні 2019 року.

Нагадаємо, що перше падіння Boeing 737 MAX сталося в жовтні 2018 року, це був літак індонезійської компанії Lion Air. Тоді загинуло 189 осіб. А в березні 2019 впав такий самий літак авіакомпанії Ethiopian Airlines, у результаті чого загинули 157 осіб.

Тоді ж Воеіng зупинили запуск літаків цієї моделі у всьому світі. В обох випадках експерти визначили порушення системb траєкторії і набору швидкості. Федеральне управління цивільної авіації США виявило дефект у програмному забезпеченні Boeing.