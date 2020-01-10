Ізраїльський літак через задимлення здійснив аварійну посадку в Канаді



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Boeing 777 258 ER авіакомпанії El Al

Весь салон літака був заповнений димом, і екіпаж зробив запит на екстрену посадку в Канаді

У п’ятницю, 10 січня, літак компанії El Al, що летів рейсом 777-258 з Нью-Йорка до Ізраїлю, здійснив екстрену посадку через задимлення на борту.

Про це повідомляє The Jerusalem Post.

Борт мав вилетіти о 20:00 за місцевим часом і прибути до Єрусалима о 13:20 за ізраїльським часом, приблизно за три години до початку Шабату.

Судно вилетіло вчасно з аеропорту Ньюарк. На його борту перебували 279 пасажирів та екіпаж.

Незабаром весь салон літака був заповнений димом, і екіпаж зробив запит на екстрену посадку в Канаді. Вона пройшла успішно, загиблих або постраждалих немає.

Зазначається, що для зменшення своєї ваги перед посадкою літак скинув деяку кількість палива.

Нагадаємо, цього тижня Boeing 737 авіакомпанії МАУ розбився неподалік від Тегерана приблизно через три хвилини після зльоту з аеропорту Імама Хомейні. На борту було 167 пасажирів і 9 членів екіпажу. Всі вони загинули.