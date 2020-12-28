У Саудівській Аравії активістку засудили за те, що вона захищала право жінок водити авто

Луджайн аль-Хатлул затримали до того, як у 2018 році жінкам у Саудівській Аравії дозволили водити автомобілі

Жінка вже 2,5 роки перебуває у в’язниці суворого режиму

У Саудівській Аравії активістку Луджайн аль-Хатлул, яка боролася за право жінок керувати автомобілем, засудили до п'яти років та восьми місяців позбавлення волі. Вона вже 2,5 роки перебуває у в’язниці суворого режиму. Про це повідомляє BBC.

Спеціалізований кримінальний суд Саудівської Аравії висунув жінці низку звинувачень. У переліку є спроба «заподіяння шкоди національній безпеці» та «просування закордонних інтересів». Також їй закидали контакти з організаціями, ворожими до Ер-Ріяда.

Правозахисники, зі свого боку, заявляли, що судовий розгляд відбувався з порушенням міжнародних стандартів.

Попри вимоги міжнародних правозахисних організацій звільнити активістку, вона вже два з половиною роки перебуває в ув’язненні. Її затримали за декілька тижнів до того, як жінкам у Саудівській Аравії дозволили керувати автомобілем. Однак саудівські чиновники запевняють, що засудження активістки і дозвіл на керування авто жінкам взагалі не пов’язані.

Сім'я Хатлул заявила, що після арешту її катували правоохоронці. Зокрема, вона пережила побиття, удари електричним струмом та сексуальне домагання. Родина жінки стверджує, що їй навіть пропонували свободу, якщо вона мовчатиме про насилля у в'язниці.

До слова, у цій країні жінкам дозволили дивитися футбольні матчі на стадіоні лише 2 роки тому. У тому ж таки 2018-му жінкам дозволили водити авто.

Торік влада Саудівської Аравії дозволила ресторанам у країні не мати окремого входу для жінок і чоловіків, але рішення не є обов’язковим до виконання.

Справа Луджайн Аль-Хатлул може зашкодити репутації фактичного лідера країни, наслідного принца Мухаммеда ібн Салмана. Він розпочав реформи з пом'якшення ультраконсервативних правил, щоб, зокрема, залучити в країну інвестиції.