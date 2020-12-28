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    Українки з інвалідністю записали зворушливе звернення (відео)

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    Важливо усвідомити цінність кожної людини - Українки з інвалідністю записали зворушливе звернення (відео)
    Важливо усвідомити цінність кожної людини
    Фото: скріншот із соціального відеоролика «Хто я»

    Відеоролик покликаний привернути увагу громадськості до проблем дівчат і жінок з інвалідністю

    Міністерство соціальної політики України опублікувало відеоролик, який покликаний привернути увагу громадськості до проблем дівчат і жінок з інвалідністю. 

    Відео підготовлено на виконання Державної соціальної програми забезпечення рівних прав і можливостей жінок і чоловіків на період до 2021 року.


    Відеоролик покликаний привернути увагу громадськості до проблем дівчат і жінок з інвалідністю, зокрема сприйняття їх як рівноправних членів суспільства, та усвідомити цінність кожної людини.

    «Жінка з інвалідністю – це є жінка! Жінка, права якої гарантуються державою та невідмінно повинні підтримуватися суспільством», – йдеться у повідомленні.

    Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський підписав закон про посилення захисту дітей-сиріт в Україні. Закон передбачає, що особи з-поміж дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, яким встановлено інвалідність, за їхнім вибором можуть продовжити проживати та виховуватися у дитячому будинку сімейного типу до досягнення ними 23-річного віку незалежно від того, чи навчаються вони у закладі загальної середньої, професійної (професійно-технічної), фахової передвищої, вищої освіти.

    Теги: Міністерство соціальної політики жінка гендерная политика
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