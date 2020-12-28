Поліція Дніпропетровщини затримала жінок, які здійснювали «купівлю-продаж» дитини

За торгівлю дитиною підозрюваним загрожує від 8 до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Наразі дівчинку помістили до будинку дитини у Кропивницькому

Жителька Кривого Рогу продала свою доньку для експлуатації жінці, яка займалася жебрацтвом та планувала втягнути у це дитину. Про це повідомила пресслужба поліції Дніпропетровщини.

Зазначається, що наразі дівчинку помістили до будинку дитини у Кропивницькому.

Під час перевірки поліція встановила, що вагітна жителька Кривого Рогу вирішила позбутися дитини та передати її 38-річній киянці.

«Щоб уникнути проблем із законною реєстрацією дитини, вона використала для оформлення у пологовому будинку анкетні дані своєї спільниці. З фальшивим документом вагітну доставили до пологового будинку, де 10 травня 2019 року вона народила дівчинку. Наступного дня жінка залишила медичний заклад та за домовленістю одразу передала немовля спільниці, прізвище якої відповідно до підробленого документа мала дитина», ─ йдеться у повідомленні.

Поліцейські опитали десятки свідків, провели судово-біологічні експертизи та отримали докази незаконної передачі дитини. «Під час розслідування з’ясувалося, що рідна матір дівчинки — громадянка Молдови, раніше судима в Україні за крадіжки, грабежі та зберігання наркотиків. На території нашої держави вона проживала без реєстрації. Крім дівчинки, має ще трьох дітей — 4, 10 та 19 років», — додали правоохоронці.

23 грудня обом фігуранткам оголосили про підозру за частиною 3 статті 149 (Торгівля людьми) Кримінального кодексу України. Їм обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 60 діб. За торгівлю дитиною підозрюваним загрожує від 8 до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Додамо, що в Україні, станом на 3 грудня 2020 року, зафіксовано 132 людини від початку року, які мають статус особи, що постраждала від торгівлі людьми.