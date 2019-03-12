Компанія Boeing оновить програмне забезпечення на літаках 737 Max



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Boeing оновить програмне забезпечення лайнера 737 MAX

Кілька авіакомпаній призупинили використання Boeing 737 Max 8 на час розслідування катастрофи в Ефіопії

Корпорація Boeing планує найближчим часом представити оновлене програмне забезпечення літаків Boeing 737 Max.

У прес-службі компанії відзначили, оновлення торкнеться маневрених характеристик, дисплея пілота, реакції на помилкові дані про кут атаки, керівництва з експлуатації для екіпажу.

Покращення розроблялися спільно з Федеральним управлінням цивільної авіації США (FAA).

У Boeing заявили, що ведуть переговори з регуляторами і перевізниками.

«Ми докладаємо всіх зусиль, щоб зрозуміти всі аспекти аварії, що відбулася, тісно співпрацюємо зі слідчими і регулюючими органами», - підкреслили в компанії.

Раніше повідомлялося, що авіакомпанія Ethiopian Airlines призупинила польоти Boeing 737 Max 8 після авіакатастрофи в Ефіопії, жертвами якої стали 157 осіб.

Перед цим про аналогічне рішення оголосили авіаційна влада Китаю.

Нагадаємо, 10 березня в Ефіопії розбився пасажирський літак Boeing 737 авіакомпанії Ethiopian Airlines, що виконував рейс до Найробі (Кенія). На бортубуло 149 пасажирів і 8 членів екіпажу, всі вони загинули. Жертвами авіакатастрофи стали громадяни понад 30 країн.

Причина катастрофи, яка сталася через шість хвилин після зльоту на шляху до Найробі, поки невідома.

Літак Boeing 737-8 MAX був одним з 30 нещодавно куплених авіакомпанією Ethiopian Airlines, яка останнім часом швидко розширяється. Компанія Boeing повідомила про поставку першого літака з замовлених авіакомпанією у липні минулого року.