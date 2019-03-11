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    У міністерстві транспорту Німеччини заспокоїли: їхні авіалінії не використовують Boeing 737 MAX 8

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    <p>&laquo;Жоден Boeing 737 MAX 8 не використовують німецькі авіакомпанії&raquo;, - заявив прес-секретар міністерства транспорту Німеччини</p> - У міністерстві транспорту Німеччини заспокоїли: їхні авіалінії не використовують Boeing 737 MAX 8

    «Жоден Boeing 737 MAX 8 не використовують німецькі авіакомпанії», - заявив прес-секретар міністерства транспорту Німеччини

    Китай і Ефіопія призупинили польоти Boeing 737 MAX 8 після катастрофи рейсу Ефіопських авіаліній, в якій загинули 157 людей

    Представник німецького міністерства транспорту заявив, що в Німеччині не використовують літаки Boeing 737 MAX 8.

    Про це 11 березня повідомляє Reuters.

    Як відомо, Китай і Ефіопія призупинили польоти таких літаків після катастрофи рейсу Ефіопських авіаліній, в якій загинули 157 людей.

    «Ґрунтуючись на інформації, яку ми маємо зараз, жоден Boeing 737 MAX 8 не використовують німецькі авіакомпанії», - заявив прес-секретар міністерства транспорту на прес-конференції уряду.

    Нагадаємо, 10 березня в Ефіопії розбився пасажирський літак Boeing 737 авіакомпанії Ethiopian Airlines, що виконував рейс до Найробі (Кенія). На борту було 149 пасажирів і 8 членів екіпажу, всі вони загинули. Жертвами авіакатастрофи стали громадяни понад 30 країн. 

    Причина катастрофи, яка сталася через шість хвилин після зльоту на шляху до Найробі, поки невідома.

    Літак Boeing 737-8 MAX був одним з 30 нещодавно куплених авіакомпанією Ethiopian Airlines, яка останнім часом швидко розширяється. Компанія Boeing повідомила про поставку першого літака з замовлених авіакомпанією у липні минулого року.

    Джерело: Європейська правда

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