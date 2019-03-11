У міністерстві транспорту Німеччини заспокоїли: їхні авіалінії не використовують Boeing 737 MAX 8



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«Жоден Boeing 737 MAX 8 не використовують німецькі авіакомпанії», - заявив прес-секретар міністерства транспорту Німеччини

Китай і Ефіопія призупинили польоти Boeing 737 MAX 8 після катастрофи рейсу Ефіопських авіаліній, в якій загинули 157 людей

Представник німецького міністерства транспорту заявив, що в Німеччині не використовують літаки Boeing 737 MAX 8.

Про це 11 березня повідомляє Reuters.

Як відомо, Китай і Ефіопія призупинили польоти таких літаків після катастрофи рейсу Ефіопських авіаліній, в якій загинули 157 людей.

«Ґрунтуючись на інформації, яку ми маємо зараз, жоден Boeing 737 MAX 8 не використовують німецькі авіакомпанії», - заявив прес-секретар міністерства транспорту на прес-конференції уряду.

Нагадаємо, 10 березня в Ефіопії розбився пасажирський літак Boeing 737 авіакомпанії Ethiopian Airlines, що виконував рейс до Найробі (Кенія). На борту було 149 пасажирів і 8 членів екіпажу, всі вони загинули. Жертвами авіакатастрофи стали громадяни понад 30 країн.

Причина катастрофи, яка сталася через шість хвилин після зльоту на шляху до Найробі, поки невідома.

Літак Boeing 737-8 MAX був одним з 30 нещодавно куплених авіакомпанією Ethiopian Airlines, яка останнім часом швидко розширяється. Компанія Boeing повідомила про поставку першого літака з замовлених авіакомпанією у липні минулого року.

Джерело: Європейська правда