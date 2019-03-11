В Ефіопії знайшли «чорну скриньку» літака, що розбився в неділю



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Фото з місця падіння літака авіакомпанії Ethiopian Airlines неподалік ефіопської столиці Аддис-Абеби, 10 березня 2019 року

Слідчі знайшли бортовий самописець з лайнера та почали над ним працювати

Після аварії літака в Ефіопії, унаслідок якої загинули 149 людей, знайшли «чорну скриньку». Експерти попередили, що ще рано говорити про те, що стало причиною катастрофи.

Це вже друга катастрофа аналогічного літака за п'ять місяців. У жовтні минулого року розбився літак авіакомпанії Lion Air в Індонезії.

Нагадаємо, 10 березня пасажирський Boeing 737 авіакомпанії Ethiopian Airlines розбився по дорозі в Кенію. На борту було 157 людей. Ніхто не вижив.

Аварія трапилася в районі ефіопського міста Бішофту (Дебре-Зейт, знаходиться приблизно в 40 км на південний схід від Аддіс-Абеби). Літак вилетів з аеропорту о 08:38 за місцевим часом, о 8:44 зв'язок з ним був втрачений.

В результаті авіакатастрофи загинула родина словацького депутата Антона Грнка.

Внаслідок катастрофи літака авіакомпанії Ethiopian Airlines, який виконував рейс з Аддіс-Абеби (Ефіопія) у Найробі (Кенія), загинули 19 співробітників Організації Об'єднаних Націй.

В авіакомпанії назвали національності пасажирів і співробітника служби безпеки, які загинули в авіакатастрофі: найбільше громадян Кенії та Канади.

Літак Boeing 737-8 MAX був одним з 30 нещодавно куплених авіакомпанією Ethiopian Airlines, що останнім часом швидко зростає. Компанія Boeing повідомила про поставку першого літака з замовлених авіакомпанією у липні минулого року.