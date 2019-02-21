У сербської прем'єрки та її партнерки народився первісток



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Партнерка очільниці уряду Сербії Міліца Джурич пройшла процедуру амбулаторного запліднення у минулому році

За інформацією ЗМІ, хлопчика назвуть Ігорем

У прем’єра Сербії Ани Брнабич та її партнерки Міліци Джурич народився первісток.

Як повідомили Telegraf.rs у кабінеті прем’єр-міністра, Джурич народила хлопчика.

Пологи пройшли добре, зазначили в офісі Брнабич.

За інформацією видання, хлопчика назвуть Ігорем.

Як відомо, партнерка очільниці уряду Сербії Міліца Джурич пройшла процедуру амбулаторного запліднення у минулому році.

Брнабич стала першою в історії жінкою на чолі уряду Сербії, а також першою лесбійкою-прем'єром у 2017 році. Також Брнабич стала першим відкритим прем’єром-лесбійкою на Балканах. Разом зі своєю партнеркою вони часто з’являлися на публічних заходах.

Джерело: Європейська правда