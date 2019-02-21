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    У сербської прем'єрки та її партнерки народився первісток

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    <p><span>Партнерка очільниці уряду Сербії Міліца Джурич пройшла процедуру амбулаторного запліднення у минулому році<o:p></o:p></span></p> - У сербської прем'єрки та її партнерки народився первісток

    Партнерка очільниці уряду Сербії Міліца Джурич пройшла процедуру амбулаторного запліднення у минулому році

    За інформацією ЗМІ, хлопчика назвуть Ігорем

    У прем’єра Сербії Ани Брнабич та її партнерки Міліци Джурич народився первісток.

    Як повідомили Telegraf.rs у кабінеті прем’єр-міністра, Джурич народила хлопчика.

    Пологи пройшли добре, зазначили в офісі Брнабич.

    За інформацією видання, хлопчика назвуть Ігорем.

    Як відомо, партнерка очільниці уряду Сербії Міліца Джурич пройшла процедуру амбулаторного запліднення у минулому році.

    Брнабич стала першою в історії жінкою на чолі уряду Сербії, а також першою лесбійкою-прем'єром у 2017 році. Також Брнабич стала першим відкритим прем’єром-лесбійкою на Балканах. Разом зі своєю партнеркою вони часто з’являлися на публічних заходах.

    Джерело: Європейська правда

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