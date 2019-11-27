У ще одного «слуги народу» знайшли судимість



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Народного депутата Андрія Богданця судили за побиття водія

Нардеп свою провину визнав повністю і за підсумками річного випробувального терміну суд звільнив його від покарання

Ще один народний депутат від партії «Слуга народу» має судимість, на цей раз - за побиття водія. Йдеться про Андрія Богданця, якого обрали по 163 округу в Тернопільській області. Про це повідомив у своєму Telegram-каналі екснардеп Ігор Мосійчук, який посилається на вирок Тернопільського міськрайонного суду в Opendatabot

«Народний депутат від «Слуги народу», обраний по 163 в/о (Тернопільська область) Андрій Богданець 17.08.2015, вироком Тернопільського міськрайонного суду під головуванням судді Сливка Л.М. в кримінальному провадженні № 607/21639/14-к визнаний винним у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 296 Кримінального Кодексу України і в скоєнні кримінального злочину, передбаченого частиною 1 статті 122 Кримінального Кодексу України і засуджений до двох років обмеження волі з випробувальним терміном в один рік», - написав Мосійчук.

Потерпілий водій отримав закриту черепно-мозкову травму у вигляді переломів кісток черепа, забою м'яких тканин лівої половини обличчя та струс головного мозку та був змушений лікуватися.

«... були нанесені тілесні ушкодження у вигляді закритої черепно-мозкової травми у вигляді переломів лівої виличної кістки, передній і зовнішньої стінок лівої верхньощелепної пазухи, з крововиливом в її порожнину, і скулового відростка лівої скроневої кістки, відмінності лівого кліновілічного шву; забій м'яких тканин лівої половини обличчя і струсу головного мозку, за ступенем тяжкості відносяться до середньої тяжкості тілесних ушкоджень, оскільки в клінічному перебігу супроводжувалися тривалим (більше 21 дня) розладом здоров'я», - зазначено у вироку.

Обвинувачений свою провину визнав повністю і апеляцію не подавав. При призначенні покарання, йому врахували визнання провини, щире каяття, а також те, що він має двох неповнолітніх дітей і брав участь в АТО в складі батальйону «Січ» (13 березня - 20 квітня 2015 року обвинувачений був у Слов'янську, Курахово і Пісках). У серпні 2016 року за підсумками річного випробувального терміну суд звільнив Богданця від покарання.

У липні 2019 року на дострокових виборах до Верховної Ради Богданець набрав 25,44% голосів на мажоритарному окрузі №163 у Тернопільській області і став народним депутатом.

«Це, порівнюючи з насильниками, підозрюваними в тортурах, вбивстві і державній зраді, різного роду рішалами і колективними Юзиками навіть не шкварка, а так собі, Шкварочка. Таке м’яке покарання пояснюється службою підсудного в зоні АТО, наявністю двох дітей та чистосердечним каяттям. Нічого нового, просто нове обличчя!» — зазначив Мосійчук.

У коментарі ЗМІ глава фракції партії «Слуга народу» Давид Арахамія заявив, що у фракції не знали про судимість народного депутата Андрія Богданця за побиття водія, і пообіцяв, якщо інформація підтвердиться, як і Роман Іванісов, Богданець буде виключений з фракції і партії.

Як повідомлялось, народний депутат Роман Іванісов, якого судили за зґвалтування, не прийшов на засідання Комітету Верховної Ради з питань антикорупційної політики, яке розпочалось 25 листопада о 13:00 у залі засідань №330 по вул. Садова, 3-а. Іванісов є членом антикорупційного комітету.

Нагадаємо, 15 листопада фракція «Слуги народу» вирішила виключити зі складу депутатів Антона Полякова і Анну Скороход.