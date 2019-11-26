Влада переслідує депутатку Федину, а не корупціонерів і «рішал» від «Слуги народу» - заява «Європейської солідарності»



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Народна депутатка із фракції «Європейська солідарність» Софія Федина

Партія зазначає, що силовики чомусь ігнорують масові факти корупції у фракції монобільшості

Переслідування народного депутата, активістки, волонтерки Софії Федини, якій намагаються інкримінувати кримінальну статтю, складається в єдину картину політичних переслідувань опонентів, які організовуються Офісом президента Володимира Зеленського.

Про це йдеться у заяві партії «Європейська солідарність».

Партія зазначає, що силовики чомусь ігнорують масові факти корупції у фракції монобільшості, продаж депутатських мандатів під час виборів на мажоритарних округах, наради «смотрящіх» у Кривому Розі на чолі з Юрієм Корявченковим про кришування борделів, наркотрафіку та підпільних казино.

«Звісно, якщо серед депутатів монобільшості так вольготно можуть почувати себе ґвалтівники, стукачі, вбивці майданівців, власники десятків дорогих авто і квартир і шанувальники повій - то чекати від такої влади поваги до правової держави марно», - пише пресслужба партії.

«Європейська солідарність» вимагає від Зеленського та його посіпак припинити вибіркове правосуддя і безпідставне переслідування народного депутата Софії Федини та інших опонентів чинної влади.

Нагадаємо, ДБР хоче притягнути Федину до кримінальної відповідальності за погрозу вбивства Зеленського.

Зазначається, що за попередньою інформацією, 26 жовтня Федина та Звіробій, перебуваючи у Львові, здійснили онлайн-трансляцію на відеохостингу YouTube та в соціальній мережі Facebook, «під час якої висловлювали погрози вбивством, адресовані президенту України Володимиру Зеленському, пов’язані з його державною діяльністю».

Дії Федини і Звіробій кваліфікували за ч. 1 ст. 346 Кримінального кодексу України (погроза вбивством щодо президента).

До слова, раніше голова Служби безпеки України Іван Баканов в інтерв’ю «Главкому» сказав, що справа про погрози чи то «тривожні прогнози», висловлені на адресу президента з боку нардепа Софії Федини та волонтерки Марусі Звіробій матиме продовження найближчим часом. Баканов зазначив, що мова тут не йде про гумор.

Нагадаємо, обговорюючи розмову Зеленського з добровольцями в Золотому, Федина і волонтер Маруся Звіробий висловили припущення, що під час однієї з таких поїздок президент може потрапити під обстріл або стати жертвою замаху.