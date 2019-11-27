Комітет виборців назвав фракції, які найкраще відвідують засідання парламенту



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Всього за період 29 серпня – 27 листопада було проведено 39 пленарних засідань Верховної Ради

Комітет виборців проаналізував відвідування народними депутатами, фракціями та групами Верховної Ради пленарних засідань парламенту упродовж перших трьох місяців роботи.

Про це 27 листопада повідомляється на сторінці КВУ у Facebook.

«Лідерами серед фракцій та груп за відвідуванням пленарних засідань є народні депутати «Європейської солідарності». В середньому на засіданнях реєструвалися 90% депутатів від складу фракції», - заявили у Комітеті виборців.

Як зазначається, на другому місці за цим показником йде «Слуга народу» - 86%. Далі розташувалися «Голос», «Опозиційна платформа – За життя» та група «За майбутнє» - 84%.

Нижчі показники у ВО «Батьківщина» - 77%.

Всього за період 29 серпня – 27 листопада було проведено 39 пленарних засідань. В середньому на них був зареєстрований 361 народний депутат із 423.

«Традиційно на початку каденції народні депутати більш активно відвідують пленарні засідання. Однак з часом їх активність зменшується. При цьому навіть зараз в парламенті є кілька десятків народних депутатів, які не надто активні у відвідуванні пленарних засідань. Фінансові санкції у вигляді позбавлення частини заробітної плати депутатів-прогульників здатні частково покращити статистику, однак в цілому проблему не вирішать. Схожі практики діяли й під час попередньої каденції парламенту, проте на злісних прогульників це не вплинуло», - заявив голова КВУ Олексій Кошель.