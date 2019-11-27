«Слуга народу» Богданець був засуджений за нанесення тілесних ушкоджень середньої тяжкості

Ігор Мосійчук Народний депутат 8 скликання

Ігор Мосійчук

Розсилка ВІДПРАВИТИ

Андрій Богданець - ще один «слуга народу», який мав проблеми з законом

Нічого нового, просто нове обличчя!

Це, порівнюючи з ґвалтівниками, підозрюваними у катуванні, вбивстві та державній зраді, різного роду рішалами і колективними юзіками навіть не шкварка, а так собі, шкварочка.



Народний депутат від «Слуги Народу», обраний по 163 в/о (Тернопільська область) Андрій Богданець 17.08.2015, вироком Тернопільського міськрайонного суду під головуванням судді Сливка Л.М. у кримінальному провадженні № 607/21639/14-к визнаний винуватим у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 296 КК України та у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 122 КК України і засуджений до двох років обмеження волі з випробувальним терміном в один рік.



Таке м’яке покарання пояснюється службою підсудного в зоні АТО, наявністю двох дітей та чистосердечним каяттям.

Нічого нового, просто нове обличчя!



Пригадується.

«Вийди отсюда, розбійник!»

От тільки чи вистачить духу президенту Зеленському вказати так само на двері парламента своїм «слугам» з кримінальним минулим Іванісову та Богданцю?



Чи своїм - «криша», а іншим - закон?

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