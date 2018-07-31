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    У штабі Порошенка викрили Тимошенко, якій вигідний старий склад ЦВК на чолі з Охендовським

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    Сергій Березенко - У штабі Порошенка викрили Тимошенко, якій вигідний старий склад ЦВК на чолі з Охендовським
    Сергій Березенко

    Нинішній склад ЦВК формувався БЮТ та Партією регіонів ще у 2006 році, нагадує депутат від БПП

    Для деяких політичних лідерів, які будуть брати участь у майбутніх президентських виборах, нинішній старий склад ЦВК зручний. Про це у інтерв'ю «Главкому» заявив член БПП Сергій Березенко. Депутат, який близький до президента та є однієї з ключових фігур у його передвиборчому штабі, запевняє, що найбільш вигідним нинішній ЦВК є для Юлії Тимошенко. Березенко нагадує, що цей склад був сформований після виборів 2006 року, коли Партія регіонів посіла перше місце, а БЮТ- друге. І саме вони у той час делегували більшість представників ЦВК. Березенко вважає, що наразі для обох цих політичних сил є певна вигода у тому, щоб склад ЦВК залишився без змін. «Їм для такої координації позицій не треба якось особливо домовлятися. Порахуйте самі: якщо навіть виконати умову Опозиційного блоку і додати двох їхніх кандидатів до нового складу ЦВК, у них все одно буде удвічі менше представників, ніж зараз», - пояснює соратник Порошенка.

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    При цьому, на його думку, навіть якщо склад ЦВК залишиться незмінним, світ все одно визнає проведення виборів в Україні.

    Нагадаємо, Верховна Рада 5 липня не приступила до оновлення складу Центральної виборчої комісії, оскільки більшість народних депутатів відмовились від розгляду цього питання.

    Детальніше читайте тут: «Сергій Березенко: Не стану брехати. Перемоги Порошенка у першому турі не буде»

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    ЦВК Юлія Тимошенко Верховна Рада БПП Партія регіонів вибори Сергій Березенко
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