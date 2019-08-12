У штаті Пенсільванія сталася пожежа в дитсадку: п'ятеро дітей загинули



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Будівля дитсадка після пожежі

Загиблим дітям було від восьми місяців до семи років

П'ятеро дітей стали жертвами пожежі в дитячому садку в американському штаті Пенсільванія в неділю, 11 серпня.

Про це повідомила газета The Washington Post з посиланням на місцеву владу.

За їхніми даними, пожежа сталася в місті Ері. Загиблим дітям було від восьми місяців до семи років.

В результаті інциденту постраждали також власниця закладу і ще одна людина - місцевий житель, який проживає по сусідству.

Причини загоряння встановлюються. В даний час поліція з'ясовує всі обставини трагедії.

До слова, увечері в п’ятницю, 9 серпня, на території військової частини під Ачинськом в Красноярському краї стався вибух.

Постраждала три десятки людей, шістьох з яких було госпіталізовано.

На цьому ж складі сталася пожежа 5 серпня, почалися вибухи боєприпасів.

В США підозрюють, що Росія замовчує викид радіації через випробування ракети з ядерною установкою.

Згодом росіяни визнали, що вибух у Архангельській області стався через випробування ракети.