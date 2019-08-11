Кількість постраждалих від вибухів на воєнному складі в РФ збільшилася до 31 особи



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Наслідки вибухів у Архангельській області / Фото Дмитра Мармишева / ТАСС

9 серпня, на території військової частини під Ачинськом в Красноярському краї стався вибух

Кількість постраждалих від вибухів на воєнному складі під Ачинськом у Красноярському краї Росії збільшилася до 31 людини, шістьох з яких було госпіталізовано.

Про це повідомляє ТАСС.

«Кількість постраждалих після повторних вибухів на військовому складі під містом Ачинськ в Красноярському краї досягло 31 особи. Шістьох з них госпіталізували», – повідомили у пресслужбі регіонального МОЗ.

Медичну допомогу надали 17 постраждалим. Всього після повторних вибухів були госпіталізовані шестеро людей. Двоє з них – військовослужбовці, вони були направлені в госпіталь, двоє направлені в Красноярськ і там відпущені на амбулаторне лікування.

Таким чином, загальна кількість постраждалих під час вибухів на військовому складі під Ачинском – 31 особа.

Нагадаємо, увечері в п’ятницю, 9 серпня, на території військової частини під Ачинськом в Красноярському краї стався вибух.

На цьому ж складі сталася пожежа 5 серпня, почалися вибухи боєприпасів. В районі було введено режим НС, з населених пунктів, розташованих в радіусі 20 км від місця НП, було евакуйовано більше 16 тис. осіб. 6 серпня пожежу було повністю ліквідовано, жителі почали повертатися в свої будинки. Кількість постраждалих при НП тоді становила 13 осіб, одна людина загинула.

В США підозрюють, що Росія замовчує викид радіації через випробування ракети з ядерною установкою.

Згодом росіяни визнали, що вибух у Архангельській області стався через випробування ракети.