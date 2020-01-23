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    У Швейцарії противники Давоського форуму побилися з поліцією (фото)

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    Заворушення сталися в ході акції &laquo;Цюріх проти ВЕФ&raquo; - У Швейцарії противники Давоського форуму побилися з поліцією (фото)
    Заворушення сталися в ході акції «Цюріх проти ВЕФ»

    Радикально налаштовані демонстранти запалювали фаєри і кидали в поліцейських пляшки

    Поліція Цюріха застосувала водомети, сльозогінний газ і гумові кулі проти радикалів, які виступають проти Всесвітнього економічного форуму. Один поліцейський отримав поранення. Про це повідомляє DW.

    «У Цюріху противники Всесвітнього економічного форуму (ВЕФ) вступили в сутички з поліцейськими, після чого правоохоронці застосували сльозогінний газ, водомети і гумові кулі. Про це повідомила в ніч на четвер, 23 січня, швейцарська поліція. Згідно з її даними, радикально налаштовані демонстранти запалювали фаєри і кидали в поліцейських пляшки», - йдеться у повідомленні.

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    У Швейцарії противники Давоського форуму побилися з поліцією (фото)
    У Швейцарії противники Давоського форуму побилися з поліцією (фото)
    У Швейцарії противники Давоського форуму побилися з поліцією (фото)
    У Швейцарії противники Давоського форуму побилися з поліцією (фото)
    У Швейцарії противники Давоського форуму побилися з поліцією (фото)
    У Швейцарії противники Давоського форуму побилися з поліцією (фото)
    У Швейцарії противники Давоського форуму побилися з поліцією (фото)
    У Швейцарії противники Давоського форуму побилися з поліцією (фото)

    Зазначається, що три людини було затримано. Один з перехожих отримав опіки, крім того був поранений поліцейський, обидва були доставлені в лікарню. Заворушення сталися в ході узгодженої з владою акції «Цюріх проти ВЕФ», в якій взяли участь кілька сотень людей.

    Щорічний Давоський форум проходить з 21 по 24 січня. Його організатори повідомили про присутність на ньому 3000 офіційних осіб з 117 країн. Серед запрошених гостей - президент США Дональд Трамп, канцлер ФРН Ангела Меркель, президент України Володимир Зеленський і екоактівістка Грета Тунберг.

    Вранці 23 січня у Давосі відбувся традиційний Український сніданок

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