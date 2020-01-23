У Швейцарії противники Давоського форуму побилися з поліцією (фото)



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Заворушення сталися в ході акції «Цюріх проти ВЕФ»

Радикально налаштовані демонстранти запалювали фаєри і кидали в поліцейських пляшки

Поліція Цюріха застосувала водомети, сльозогінний газ і гумові кулі проти радикалів, які виступають проти Всесвітнього економічного форуму. Один поліцейський отримав поранення. Про це повідомляє DW.

«У Цюріху противники Всесвітнього економічного форуму (ВЕФ) вступили в сутички з поліцейськими, після чого правоохоронці застосували сльозогінний газ, водомети і гумові кулі. Про це повідомила в ніч на четвер, 23 січня, швейцарська поліція. Згідно з її даними, радикально налаштовані демонстранти запалювали фаєри і кидали в поліцейських пляшки», - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що три людини було затримано. Один з перехожих отримав опіки, крім того був поранений поліцейський, обидва були доставлені в лікарню. Заворушення сталися в ході узгодженої з владою акції «Цюріх проти ВЕФ», в якій взяли участь кілька сотень людей.

Щорічний Давоський форум проходить з 21 по 24 січня. Його організатори повідомили про присутність на ньому 3000 офіційних осіб з 117 країн. Серед запрошених гостей - президент США Дональд Трамп, канцлер ФРН Ангела Меркель, президент України Володимир Зеленський і екоактівістка Грета Тунберг.

Вранці 23 січня у Давосі відбувся традиційний Український сніданок.