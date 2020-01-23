У Давосі проходить традиційний Український сніданок

У Давосі проходить традиційний Український сніданоктрансляція
23 січня в межах Всесвітнього економічного форуму 2020 року в Давосі проходить традиційний Український сніданок
Тема дискусії - Україна 2020 — нова реальність, новий наратив, нові виклики
У четверг, 23 січня, в межах Всесвітнього економічного форуму 2020 року в Давосі проходить традиційний Український сніданок.
Цього року темою дискусії стала «Україна 2020 – нова реальність, новий наратив, нові виклики».
Серед учасників Українського сніданку:
- Модератор Фарід Закарія, ведучий програми Fareed Zakaria GPS, CNN;
- Олексій Гончарук, прем'єр-міністр України;
- Олег Сенцов, український кінорежисер, колишній в’язень Кремля;
- Девід Рубенштейн, співзасновник і спів-виконавчий голова правління Carlyle Group;
- Роберт Шиллер, професор економіки Єльського університету;
- Білл Форд, виконавчий директор General Atlantic;
- Джаред Коен, головний виконавчий директор Jigsaw.
Напередодні Гончарук провів у Давосі засідання Національної інвестиційної ради.
Як раніше повідомлялося, з 21 січня по 24 січня в швейцарському Давосі проходить щорічний Всесвітній економічний форум.
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