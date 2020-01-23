  1. Головна
  2. Новини
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    У Давосі проходить традиційний Український сніданок

    трансляція
    • Розсилка
    23 січня в межах Всесвітнього економічного форуму 2020 року в Давосі проходить традиційний Український сніданок - У Давосі проходить традиційний Український сніданок
    23 січня в межах Всесвітнього економічного форуму 2020 року в Давосі проходить традиційний Український сніданок

    Тема дискусії - Україна 2020 — нова реальність, новий наратив, нові виклики

    У четверг, 23 січня, в межах Всесвітнього економічного форуму 2020 року в Давосі проходить традиційний Український сніданок.

    Цього року темою дискусії стала «Україна 2020 – нова реальність, новий наратив, нові виклики».

    Серед учасників Українського сніданку:

    • Модератор Фарід Закарія, ведучий програми Fareed Zakaria GPS, CNN;
    • Олексій Гончарук, прем'єр-міністр України;
    • Олег Сенцов, український кінорежисер, колишній в’язень Кремля;
    • Девід Рубенштейн, співзасновник і спів-виконавчий голова правління Carlyle Group;
    • Роберт Шиллер, професор економіки Єльського університету;
    • Білл Форд, виконавчий директор General Atlantic;
    • Джаред Коен, головний виконавчий директор Jigsaw.

    Напередодні Гончарук провів у Давосі засідання Національної інвестиційної ради.

    Як раніше повідомлялося, з 21 січня по 24 січня в швейцарському Давосі проходить щорічний Всесвітній економічний форум. 

     Читайте також статтю:

     

    економіка Олег Сенцов Швейцарія Україна Олексій Гончарук
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ