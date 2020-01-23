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    Уряд готує пакет законопроєктів щодо спрощення податків - Гончарук

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    Прем&rsquo;єр-міністр України Олексій Гончарук - Уряд готує пакет законопроєктів щодо спрощення податків - Гончарук
    Прем’єр-міністр України Олексій Гончарук

    Глава уряду заявив, що Україні необхідно продовжувати валютну лібералізацію, «тому що валютні кордони для капіталу - це погано»

    Уряд готує на весну пакет законопроєктів щодо спрощення податкового законодавства.

    Про це прем’єр-міністр України Олексій Гончарук сказав під час Українського сніданку в Давосі, організованого Фондом Віктора Пінчука.

    «На весну ми готуємо серйозні зміни в податкове законодавство у бік зменшення та спрощення, але зараз рано про це говорити. Цю архітектуру ми презентуватимемо пізніше», - сказав Гончарук.

    За його словами, владі необхідно продовжувати валютну лібералізацію, тому що валютні кордони для капіталу - це погано. Звичайно, додав прем’єр, Україні також необхідно спростити умови працевлаштування. «Тому що в Україні зараз, я так жартую, розлучитися простіше, ніж звільнити людину з роботи, а це диспропорція, яка не має місце бути», - сказав він.

    Глава уряду додав, що в Україні треба вибудувати таку систему, де люди зможуть самостійно домовлятися між собою, без примусу держави. «Ми до цього поступово йдемо. Так само ми зберігаємо курс на євроінтеграцію. Ми будемо максимально прагнути синхронізувати наші правила, наші регуляції з європейськими колегами», - запевнив він.

    економіка податки Швейцарія бізнес уряд Олексій Гончарук
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