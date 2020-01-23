Уряд готує пакет законопроєктів щодо спрощення податків - Гончарук



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Прем’єр-міністр України Олексій Гончарук

Глава уряду заявив, що Україні необхідно продовжувати валютну лібералізацію, «тому що валютні кордони для капіталу - це погано»

Уряд готує на весну пакет законопроєктів щодо спрощення податкового законодавства.

Про це прем’єр-міністр України Олексій Гончарук сказав під час Українського сніданку в Давосі, організованого Фондом Віктора Пінчука.

«На весну ми готуємо серйозні зміни в податкове законодавство у бік зменшення та спрощення, але зараз рано про це говорити. Цю архітектуру ми презентуватимемо пізніше», - сказав Гончарук.

За його словами, владі необхідно продовжувати валютну лібералізацію, тому що валютні кордони для капіталу - це погано. Звичайно, додав прем’єр, Україні також необхідно спростити умови працевлаштування. «Тому що в Україні зараз, я так жартую, розлучитися простіше, ніж звільнити людину з роботи, а це диспропорція, яка не має місце бути», - сказав він.