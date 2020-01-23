Президент Швейцарії в березні приїде в Україну



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Володимир Зеленський зустрівся у Давосі з президентом Швейцарії Сімонеттою Зоммаругою

Сімонетта Зоммаруга планує відвідати Україну вже в березні, щоб обговорити програму допомоги на наступні чотири роки

Президент України Володимир Зеленський зустрівся з президентом Швейцарії Сімонеттою Зоммаругою.

Про це йдеться на сайті Офісу президента.

Сторони обговорили повернення утримуваних осіб, кораблів та зменшення обстрілів на Донбасі.

Зеленський розповів про нові програми для інвесторів:

«Ми готуємо програму Investment nanny. Якщо інвестор принесе в Україну 100 мільйонів доларів і більше, то він отримає особистого менеджера, який знає п’ять мов і працюватиме з клієнтом цілодобово. Цей менеджер вирішуватиме всі проблеми інвестора в будь-який час. У них будуть державні гарантії. А тих, хто інвестує в наступні два роки у приватизацію в Україні 10 мільйонів і більше, ми звільняємо від ПДВ», - сказав Володимир Зеленський.

Сімонетта Зоммаруга планує відвідати Україну вже в березні, щоб обговорити програму допомоги на наступні чотири роки.

До слова, У МЗС повідомили про підготовку візиту Макрона в Україну.