  1. Головна
  2. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    У Слов’янську прикордонники зі складу Об’єднаних сил затримали бойовика (фото, відео)

    • Розсилка
    У Слов’янську прикордонники зі складу Об’єднаних сил затримали бойовика (фото, відео)
    Фото: Операція об'єднаних сил / facebook.com

    До війни затриманий займався підприємництвом, а з початком бойових дій, як він пояснив, його змусили примкнути до НЗФ проросійські бойовики

    Оперативниками Донецько-Луганського регіонального управління Держприкордонслужби зі складу Об'єднаних сил продовжується активна робота з викриття осіб, причетних до російсько-терористичних військ та пошук фактичних даних про їх злочини на території України. Про це повідомляє штаб Операції Об'єднаних сил у Facebook.

    Протягом року було проведено збір відомостей та документування участі громадянина України в діяльності силового блоку незаконних збройних формувань так званої «ДНР». У результаті чого, днями, у Слов’янську спільною міжвідомчою групою співробітників Держприкордонслужби та СБУ зі складу Об’єднаних сил чоловіка було затримано.

    Читайте також

    Донеччанин приймав участь в діяльності керованого РФ незаконного збройного формування «Гром», який дислокувався в м. Харцизьк та був створений російськими кураторами одним із перших на тимчасово окупованій території України.

    Загалом до війни затриманий бойовик займався підприємницькою діяльністю, а з початком бойових дій, як він пояснив, його змусили примкнути до НЗФ проросійські бойовики та ситуація в цілому, що склалась на окупованій території. Втім, це не заважало йому хизуватися приналежністю до злочинного угруповання, демонструючи у соцмережах фото зі зброєю в руках.

    Фото: Операція об'єднаних сил / facebook.com
    Фото: Операція об'єднаних сил / facebook.com

    Громадянину оголошено про підозру у скоєнні злочину за ч. 1 ст. 258-3 ККУ (Створення терористичної групи чи терористичної організації, керівництво такою групою чи організацією або участь у ній, а так само матеріальне, організаційне чи інше сприяння створенню або діяльності терористичної групи чи терористичної організації).

    Наразі матеріали досудового розслідування скеровано до суду.

    Нагадаємо, 5 квітня військовослужбовці Об'єднаних сил взяли в полон бойовика.

    Як повідомлялось, 14 квітня на Донбасі у зоні операції Об'єднаних сил українські військові ліквідували чотирьох бойовиків.

    Читайте також
    прикордонники бойовики на Донбасі Донбас СБУ ДНР полон військові розслідування робота
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ