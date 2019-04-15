У Слов’янську прикордонники зі складу Об’єднаних сил затримали бойовика (фото, відео)



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Фото: Операція об'єднаних сил / facebook.com

До війни затриманий займався підприємництвом, а з початком бойових дій, як він пояснив, його змусили примкнути до НЗФ проросійські бойовики

Оперативниками Донецько-Луганського регіонального управління Держприкордонслужби зі складу Об'єднаних сил продовжується активна робота з викриття осіб, причетних до російсько-терористичних військ та пошук фактичних даних про їх злочини на території України. Про це повідомляє штаб Операції Об'єднаних сил у Facebook.

Протягом року було проведено збір відомостей та документування участі громадянина України в діяльності силового блоку незаконних збройних формувань так званої «ДНР». У результаті чого, днями, у Слов’янську спільною міжвідомчою групою співробітників Держприкордонслужби та СБУ зі складу Об’єднаних сил чоловіка було затримано.

Донеччанин приймав участь в діяльності керованого РФ незаконного збройного формування «Гром», який дислокувався в м. Харцизьк та був створений російськими кураторами одним із перших на тимчасово окупованій території України.

Загалом до війни затриманий бойовик займався підприємницькою діяльністю, а з початком бойових дій, як він пояснив, його змусили примкнути до НЗФ проросійські бойовики та ситуація в цілому, що склалась на окупованій території. Втім, це не заважало йому хизуватися приналежністю до злочинного угруповання, демонструючи у соцмережах фото зі зброєю в руках.

Фото: Операція об'єднаних сил / facebook.com

Громадянину оголошено про підозру у скоєнні злочину за ч. 1 ст. 258-3 ККУ (Створення терористичної групи чи терористичної організації, керівництво такою групою чи організацією або участь у ній, а так само матеріальне, організаційне чи інше сприяння створенню або діяльності терористичної групи чи терористичної організації).

Наразі матеріали досудового розслідування скеровано до суду.

Нагадаємо, 5 квітня військовослужбовці Об'єднаних сил взяли в полон бойовика.

Як повідомлялось, 14 квітня на Донбасі у зоні операції Об'єднаних сил українські військові ліквідували чотирьох бойовиків.