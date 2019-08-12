У «Слузі народу» дорікнули Меджлісу за те, що він на виборах підтримав Порошенка



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Новообраний «слуга народу» Богдан Яременко Фото: Цензор.нет

Колишній дипломат вважає Меджліс кримськотатарського народу «порохоботським»

Новообраний депутат від «Слуги народу», колишній генконсул у Стамбулі Богдан Яременко розкритикував дії Меджлісу, особливо за те, що кримські татари підтримували на президентських виборах п’ятого главу держави Петра Порошенка.

«На початку року на мене ображались, що я назвав помилкою рішення Меджлісу про підтримку Порошенка на виборах. Хоча, як на мене, все було очевидно…Мені писали, що народ і його Меджліс, які пережили 1854, 1921-го, 1944 та 2014 не можуть помилятися. Я звичайно в це не дуже вірю, але з поваги мовчу», - написав Яременко.

Новообраний депутат також нагадав, що «Меджліс вирішив питання проходження 3-х своїх представників у Верховну Раду в складі партій, які не будуть при владі». «Якось скромно і неоднозначно заявив, що уже ніби і не такий порохоботський, але ніби і не з владою», - іронізує Яременко з рішень Меджлісу кримськотатарського народу.

«Ось президент Зеленський запрошує Мустафу Джемілєва до складу офіційної делегації в Туреччину. Цілком собі однозначний жест. Але не помічається. Зате помічається критика на адресу Меджлісу...», - додав Яременко.

Колишній генконсул у Стамбулі також прокоментував слова кримськотатарського журналіста, який живе і працює нині у Києві Османа Пашаєва. Яременко зазначив, що Пашаєв «прямо в коментарях під своїм дописом все ж таки десь погоджується, що Меджліс таки може помилятися, але критикувати його все одно не можна, бо Меджліс представляє народ».

«Друже Османе, в історії наших народів була спільна сторінка, коли за критику єдиної правильної лінії і безальтернативного представника радянського народу розстрілювали. Сподіваюсь, що вам не спаде на думку не критикувати Верховну Раду України (і мене в ній), бо вона представляє народ, який воює. Тому не варто нагнітати.

Краще зробити роботу над помилками. І без емоцій. І без відвертих «перебільшень», що Меджліс чи кримських татар хтось буде карати», - резюмував колишній дипломат.

До слова, лідер кримських татар Мустафа Джемілєв, який супроводжував президента України Володимира Зеленського в ході його візиту до Туреччини, заявив, що слова президента Реджепа Таїпа Ердогана про те, що Туреччина ніколи не визнає анексію Криму, дуже важлива для кримських татар.

Також лідер кримськотатарського народу Мустафа Джемілєв і голова Меджлісу Рефат Чубаров запропонували президенту України Володимиру Зеленському порушити на міжнародній арені питання запровадження постійної моніторингової місії в анексованому Росією Криму.