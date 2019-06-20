Чубарову пропонували «ризиковане» місце в партії Порошенка



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Чубаров став третім номером у списку партії «Сила і честь» Ігоря Смешка

Голові Меджлісу кримськотатарського народу Рефату Чубарову пропонували місце у списку партії екс-президента Петра Порошенка «Європейська солідарність», проте Меджліс ухвалив інше рішення.

Про це розповів лідер кримських татар, народний депутат України Мустафа Джемілєв в ефірі радіо Крим.Реаліі 19 червня.

«Нам здалося, що це (місце у списку «Європейської солідарності», – ред) на межі великого ризику і що за списком Смешка більш імовірно, що він пройде. Тим більше, він його бере в п’ятірку. Але, можливо, ми і помилилися», – сказав він.

«Поки що, як показують рейтинги, «Сила і честь» не переходить 5-відсотковий бар’єр. Будемо сподіватися, що все-таки пройде. Це буде велика втрата не лише для нас, але і для українського парламенту», – додав Джемілєв.

Раніше Чубаров повідомив, що став третім номером у списку партії «Сила і честь» Ігоря Смешка за її «чітку позицію по Криму».

Видання зазначає, що команда кримчан може посилитися в лавах української влади. Про намір боротися за мандати народних депутатів на парламентських виборах уже оголосили близько 10 політиків, чиновників і громадських діячів – вихідців із Криму.

За партійними списками до Верховної Ради балотуються 5 членів Меджлісу: лідер кримськотатарського народу Мустафа Джемілєв і заступник голови Меджлісу Ахтем Чийгоз (партія Петра Порошенка «Європейська солідарність»), голова Меджлісу Рефат Чубаров (партія «Сила і честь» Ігоря Смешка), Гаяна Юксель (Партія зелених України), член Меджлісу кримськотатарського народу і Світового конгресу кримських татар Абмажит Сулейманов («Народний Рух України»).

На вибори до Верховної Ради йдуть не лише представники Меджлісу кримськотатарського народу.

Серед них – українська журналістка і державний діяч кримськотатарського походження, перший заступник міністра інформаційної політики України Еміне Джеппар (партія «Українська стратегія Гройсмана»), бізнесмен Андрій Сенченко («Сила права»), громадський діяч і волонтер Наталя Лютикова («Народний Рух України»).

Делегат Курултаю кримськотатарського народу Рустем Умеров, координатор ініціативи «КримSOS» Таміла Ташева і виконавчий директор фонду «ВостокSOS» Олександра Дворецька йдуть на вибори з партією «Голос» Святослава Вакарчука, а блогер та дизайнер Ліза Богуцька – з партією Володимира Зеленського «Слуга народу».