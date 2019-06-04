Росія намагається «зіграти» на окупації Криму, - представник України в суді ООН



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РФ продовжує давити на Меджліс, ігнорує всі рекомендації, затримує кримських татар та правозахисників

Росія прагне нав'язати Міжнародному суду ООН думку, що позов щодо систематичної дискримінації кримських татар, нібито, стосується правового статусу Криму. Про це після перерви у засіданні суду заявив професор з міжнародного права Єльського університету Гарольд Гонджу Коу, повідомляє «Укрінформ».

«РФ продовжує давити на Меджліс, ігнорує всі рекомендації, затримує кримських татар та правозахисників. Чиняться утиски неугодних інформаційних ресурсів. РФ обмежила доступ до освіти українською та кримськотатарською мовами. 30 000 учнів навчалися українською до окупації у 7 школах. Наразі функціонує лише одна. Українська мова викорінюється в Криму. Росія за конвенцію зобов’язалася утримуватися від всіх видів дискримінації проте вчиняє прямо протилежне, замість того, щоб визнати свої злочини, вони намагаються уникнути відповідності», - наголосив Коу.

Разом з тим він підкреслив, що «масові порушення права, які чинить Росія, повністю підпадають під визначення расової дискримінації, викладеному у статті 1(1) Міжнародної конвенції про ліквідацію всіх форм расової дискримінації (CERD)». Росія масово карає кримськотатарську та українську громади, наголосив Коу та ствердив, що такі дії «порушують принаймні 5 основних положень CERD – статті 2,4,5,6 і 7», - головні тези виступу представника України навела заступник міністра закордонних справ з питань європейської інтеграції Олена Зеркаль у Facebook.

Коу зауважив, що «Росія прагне відволікти Суд, неправильно характеризуючи спір як такий, що стосується не дискримінації, а правового статусу Криму. Це спір про систематичну дискримінацію народів, а не про статус території відповідно до міжнародного права», - підкреслив він.

Коу нагадав, що «у справі Грузія проти РФ – Грузія довела існування спору за Конвенцією, оскільки її претензії також стосувалися етнічних чисток Росії».

«І головне - незаконна окупація Криму Росією не може служити їй виправданням для порушень Конвенції чи допомогти їй уникнути юрисдикції Суду за Конвенцією» - наголосив Коу.

Як повідомлялось, 3-7 червня відбуваються слухання щодо попередніх заперечень Російської Федерації (юрисдикції) у справі про застосування та тлумачення Міжнародної конвенції про боротьбу з фінансуванням тероризму та Міжнародної конвенції про ліквідацію всіх форм расової дискримінації.

Очолює українську делегацію Олена Зеркаль, заступник Міністра закордонних справ з питань європейської інтеграції, Агент України у справі Україна проти Російської Федерації.

Україні допомагають юристи Марні Чик, Джонатан Гімблет та Девід Зайонтс. Також відомі професори. Серед них Жан-Марк Тювенін, Гарольд Коу.

16 січня 2017 року Україна подала до Міжнародного суду ООН позов проти Росії. Міжнародний суд ООН розглядає позов щодо порушення Конвенції про заборону фінансування тероризму та Конвенції про заборону расової дискримінації.

Звинувачення, висунуті до Росії, включають: надання зброї та інших видів допомоги незаконним збройним формуванням; збиття літака Малайзійських авіаліній рейсу MH17; обстріли житлових районів Маріуполя та Краматорська; знищення цивільного пасажирського автобуса неподалік від Волновахи; смертоносний вибух під час мирного зібрання в Харкові; дискримінацію щодо української та кримськотатарських громад; заборону діяльності Меджлісу кримськотатарського народу; незаконні обшуки та затримання; обмеження на викладання української й кримськотатарської мов.

6 березня 2017 відбулися перші слухання в Гаазі. 19 квітня 2017 року було оголошено рішення про запобіжні заходи. Міжнародний суд ООН у Гаазі визначив, що Росія має поновити діяльність Меджлісу кримськотатарського народу, забезпечити доступність освіти у Криму українською мовою.