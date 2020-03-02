У «Слузі народу» наразі не розглядають інших кандидатів на прем’єра, окрім Шмигаля - нардеп



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Львів'янин Денис Шмигаль може стати тимчасовим прем'єр-міністром

У фракції не виключають, що на засіданні відбудеться можливе обговорення Дениса Шмигаля у ролі нового прем’єра

Народні депутати фракції «Слуга народу» завтра обговорять питання щодо кадрових змін в уряді, зокрема, і щодо відставки прем’єр-міністра Олексія Гончарука.

Про це повідомив голова комітету Верховної Ради з питань правоохоронної діяльності, депутат від фракції «Слуга народу» Денис Монастирський, пише УНН.

Всередині фракції на посаду наразі розглядають одного кандидата – це новопризначений віце-прем’єр-міністр України - міністр розвитку громад та територій України Денис Шмигаль, говорить народний депутат.

«По багатьом міністрам завтра буде стояти питання. Насправді, по кандидатурам – хто саме точно піде, сказати зараз дуже тяжко, тому що по багатьом кандидатурам накопичилось багато негативу, який може реалізуватись у відставку. Головне - щоб модель уряду, який залишиться, а тим паче нового уряду, була більш ефективною», - сказав Монастирський.

Нардеп не виключив, що на засіданні відбудеться можливе обговорення Дениса Шмигаля у ролі нового прем’єра.

«Зараз багато варіантів обговорюється. Це (Денис Шмигаль, - ред.) – один із варіантів. Але, насправді, фінальне обговорення має відбутись саме завтра - на фракції. Тому я думаю, що вже після того, як фракція обговорить і буде прийняте якесь рішення, можна буде говорити про рішення», - підкреслив він.

Зі слів голови комітету, інших кандидатур крім Шмигаля на посаду прем’єра у фракції наразі не розглядається.

Як повідомлялося, за інформацією джерел, віце-прем’єр-міністр України, міністр розвитку громад та територій України Денис Шмигаль може очолити новий склад уряду.