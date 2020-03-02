У Порошенка пояснили, чому відставка уряду Гончарука нічого не змінить



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Очільник уряду Олексій Гончарук наразі не підтверджує свою відставку

За всіма некомпетентними рішеннями влади стоїть Зеленський, – стверджує депутатка

Сьогодні в Україні немає незалежного парламенту, немає незалежних правоохоронних органів і незалежного уряду, а за всі провали влади відповідальність несе президент Зеленський. Про це заявила співголова фракції «Європейська солідарність» Ірина Геращенко під час погоджувальної ради.

«Півроку працює нинішній парламент, і рівень недовіри до нього вже 70%. Очевидно чому. Так само ще менший рівень довіри до уряду Зеленського», – констатувала Ірина Геращенко.

«Це означає насправді, що монобільшість і некомпетентний уряд, які руйнують державні інституції і не реагують на відверті провокації, як ми зараз бачимо і в сесійній залі, і на погоджувальній раді, несе повну відповідальність за те, що відбувається з країною», – підкреслила співголова фракції.

Ірина Геращенко заявила: «Падіння рейтингу самого Зеленського насправді й призводить до цього позачергового засідання, на якому відбудеться спроба перекласти відповідальність на виконавців. І мета цих спроб – це зробити ще більше залежний і репресивний апарат правоохоронних органів і так само ще більш залежний і реваншистський уряд».

Парламентар додала, що Зеленський має нести персональну відповідальність за свої кадрові призначення.

«Ми вважаємо, що не можна перетворювати парламент на філію Банкової. Це не чесно, коли президент Зеленський намагається свої проблеми перекласти на призначений ним уряд. Депутати не мали жодного відношення, навіть з монобільшості, до визначення цього уряду. І тоді чесніше не міняти шило на мило, як ви намагаєтеся зробити цього тижня, а щоб сам Зеленський очолив уряд і керував тим, що він збирається робити», – заявила Геращенко.

Нагадаємо, сьогодні, 2 березня, на екстреному брифінгу Олексій Гончарук заявив, що жодних заяв про відставку на цей момент не писав.

Як повідомляв «Главком» з посиланням на власне джерело в Офісі президента, на позачерговому засіданні Верховної Ради у середу, 4 березня, відбудеться голосування за відставку прем’єра Олексія Гончарука.

Якщо голова уряду Олексій Гончарук піде у відставку, то, відповідно до законодавства, Денис Шмигаль автоматично стане виконувачем обов’язків прем’єр-міністра.

Джерело зазначило, що голосів за відставку Гончарука вистачає. Оскільки була проблема з наявністю голосів за нового прем’єра, в.о. глави Кабміну призначать віцепрем’єра Дениса Шмигаля.

У п’ятницю відбулася зустріч Гончарука із президентом Володимиром Зеленським, де президент дорікав прем’єру за незадовільну роботу Кабміну.

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