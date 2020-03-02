Гончарук заявив, що жодних заяв про відставку не писав



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Олексій Гончарук зазначив, що на брифінгу головною темою буде захист українців від коронавірусу

Сьогодні прем'єр скликав екстрений брифінг

Прем’єр-міністр Олексій Гончарук спростував чутки про свою відставку. Про це він заявив на брифінгу, що триває у Кабміні.

«Я жодних заяв на цю хвилину не писав. Очевидно, що у нас будуть консультації з президентом та парламентом. Станом на сьогодні більше нічого коментувати не хочу», - заявив Гончарук.

Як повідомлялося, Гончарук скликав екстрений брифінг (онлайн-трансляція).

Напередодні Олексій Гончарук таємно провів зустріч із головою Офісу президента Андрієм Єрмаком в київському ресторані в Києві 1 березня.

Як повідомляв «Главком» з посиланням на власне джерело в Офісі президента, на позачерговому засіданні Верховної Ради у середу, 4 березня, відбудеться голосування за відставку прем’єра Олексія Гончарука.

Якщо глава уряду Олексій Гончарук піде у відставку, то, відповідно до законодавства, Денис Шмигаль автоматично стане виконувачем обов’язків прем’єр-міністра.

Джерело зазначило, що голосів за відставку Гончарука вистачає. Оскільки була проблема з наявністю голосів за нового прем’єра, в.о. глави Кабміну призначать віцепрем’єра Дениса Шмигаля.

У п’ятницю відбулася зустріч Гончарука із президентом Володимиром Зеленським, де президент дорікав прем’єру за незадовільну роботу Кабміну.

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