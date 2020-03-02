Гончарук провалив економічну політику, Кабмін очолить Шмигаль, – ЗМІ



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Денис Шмигаль вже 4 березня може очолити уряд

ЗМІ називають Дениса Шмигаля ймовірним кандидатом на посаду очільника уряду

Зниження рейтингу уряду, «плівки Гончарука», а також провал економічної політики - чинники, які негативно впливають на рейтинг команди президента, тому, незважаючи на імунітет уряду, вони призвели до відставки прем'єр-міністра Олексія Гончарука та часткової ротації Кабміну, які заплановані на середу, 4 березня.

Про це пише видання Gazeta.ua.

«Напередодні вихідних стало зрозумілим, що відставка Гончарука може відбутися швидше, ніж очікувалося. Президент на 4 березня терміново скликає Верховну Раду на позачергове засідання, а на порядку денному зазначено пункт «Про Кабінет міністрів України», зазначають журналісти.

Видання пише, що найсуттєвіший провал, який тривожить багатьох, - це неефективна економічна політика.

«Ми поставили собі за мету, щоб економіка України в наступні п'ять років зросла мінімум на 40%. Це дуже амбітне, але реалістичне завдання», - про це Олексій Гончарук заявляв ще у вересні 2019 року. Однак говорити про економічний прорив уряду Гончарука немає підстав.

Досить навести кілька тез, які підтверджують, що зростання економіки навіть «не за горами».

Так, наприкінці 2019 і на початку 2020 років падіння промислового виробництва набуло найвищих темпів з 2014-2015 років, коли почалася війна. У жовтні цей показник знизився на 5%, в листопаді - на 7,5%, в грудні - на 8,3%, в січні 2020 року - 5,1%.

При цьому один із найбільших акумуляторів коштів для держбюджету не забезпечує необхідних надходжень.

«Тільки в січні митні органи недовиконали план надходжень до бюджету на 7,9 млрд гривень. У січні 2019 року був зібрано 22,52 млрд грн, в той час як за аналогічний період 2020 року - 18,13 млрд грн... З цього випливає ще один провал - нездатність мінімізувати негативний вплив від посилення гривні на економіку», - зазначає видання.

Вся ця ситуація склалася на тлі розмов про можливу економічну кризу, яку очікує світ через поширення коронавірусу і тимчасового закриття китайських ринків.

Таким чином, на думку журналістів, відставка вже назріла і перезріла.

«Основне питання - як у цій ситуації не нашкодити країні ще більше... Проблема в тому, що у Володимира Зеленського дуже коротка лава запасних. Ті варіанти, які зараз обговорюються в ЗМІ як кандидати на прем'єра - Сергій Тігіпко, Валерій Хорошковський або Юрій Вітренко, - це не люди Зеленського. Всі вони мають той чи той негативний бекграунд і не викликають схвалення суспільства», - відзначають вони.

При цьому, за даними журналістів, наразі оптимальною ситуацією для президента може стати часткове перезавантаження Кабміну з точковим посиленням низки міністерств.

«Умовно кажучи, звільнити прем'єра, призначити в. о. і завести таким чином на посаду керівника уряду технократа, який не пов'язаний з кланами і не має власних політичних амбіцій. Все частіше говорять про можливе призначення на цю роль львів'янина Дениса Шмигаля, який зараз відповідальний за Мінрегіон», - резюмують журналісти.

Нагадаємо, сьогодні, 2 березня, на екстреному брифінгу Олексій Гончарук заявив, що жодних заяв про відставку на цей момент не писав.

Як повідомляв «Главком» з посиланням на власне джерело в Офісі президента, на позачерговому засіданні Верховної Ради у середу, 4 березня, відбудеться голосування за відставку прем’єра Олексія Гончарука.

Якщо голова уряду Олексій Гончарук піде у відставку, то, відповідно до законодавства, Денис Шмигаль автоматично стане виконувачем обов’язків прем’єр-міністра.

Джерело зазначило, що голосів за відставку Гончарука вистачає. Оскільки була проблема з наявністю голосів за нового прем’єра, в.о. глави Кабміну призначать віцепрем’єра Дениса Шмигаля.

У п’ятницю відбулася зустріч Гончарука із президентом Володимиром Зеленським, де президент дорікав прем’єру за незадовільну роботу Кабміну.

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