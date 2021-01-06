У «Слузі народу» оцінили спроби ОПЗЖ скасувати децентралізацію

«Ми бачимо просто бряцання політичними амбіціями», – депутат Безгін

Спроби фракції «Опозиційної платформи – За життя» скасувати децентралізацію не матимуть ніяких результатів. Про це в інтерв’ю «Главкому» розповів народний депутат і співавтор законопроєкту №4535 «Про внесення змін до деяких законів України щодо розвитку інституту старост» Віталій Безгін.

Політик нагадав, що в Україні всі громади затверджені урядовим розпорядженням. 25 жовтня у них пройшли вибори, а після прийняття у листопаді закону №6651, який дозволив громадам приймати до себе майно районного рівня, закон про добровільне обʼєднання фактично вже втратив чинність у своїй попередній редакції.

«Протиріччя може бути вирішене не судами, а лише внесенням змін до Конституції, де на часі впровадження терміну «громада» замість згадок про села й селища. Іншого шляху немає. Чи політично можна виграти суд і знести закон про обʼєднання? Теоретично, закон можуть визнати неконституційним, але чи матиме це позитивний вплив на розвиток самоврядування в країні?», – зазначив нардеп.

Безгін не сумнівається, що в ОПЗЖ є мінімальний шанс виграти, тільки це вже ніяк не вплине на той адмінустрій, що є. «Крім того, давайте відверто: всі оскарження в Конституційному суді такими політичними субʼєктами, як ОПЗЖ, є винятково демонстрацією політичної позиції. Дуже ефектно зараз спробувати ліквідувати громади, тільки що вони скажуть тим 10% голів ОТГ, які обралися під їхнім політичним брендом, і ще більшій кількості депутатів?» – повідомив нардеп.

Безгін підкреслив, що спроби ОПЗЖ скасувати децентралізацію – це просто бряцання політичними амбіціями. Те саме стосується й утворення районів у нових межах. Їх утворення намагалися теж оскаржувати в суді, зокрема розпорядження Кабінету Міністрів «Про затвердження перспективного плану формування територій громад Львівської області», але Конституційний суд відмовився відкривати провадження.

Нагадаємо, фракція «Опозиційної платформи – За життя» просить у Конституційного суду визнати неконституційними положення закону «Про добровільне обʼєднання територіальних громад», за якими об’єднання населених пунктів має здійснюватися відповідно до перспективних планів, що затверджуються виконавчою владою. На їхню думку, це суперечить статті 140 Конституції, відповідно до якої місцеве самоврядування є правом територіальної громади самостійно вирішувати питання місцевого значення.

Закон №3651 «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо впорядкування окремих питань організації та діяльності органів місцевого самоврядування та районних державних адміністрацій», прийнятий 17 листопада, врегульовує питання правонаступництва на комунальне і державне майно, бюджетних ресурсів, прав та зобов’язань, а також дає змогу створити районні державні адміністрації в нових районах. Для функціонування місцевої влади в новому адміністративно-територіальному устрої цей закон має створити умови, які гарантують стабільність правових та інших відносин, забезпечують безперервність реалізації завдань і повноважень як державної влади на місцях, так і місцевого самоврядування.

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