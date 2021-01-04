Миколаївського депутата внесли до бази «Миротворця» за пропаганду російського світу та фото з Путіним

Депутат міськради Максим Невінчаний потрапив у базу «Миротворця»

Депутат Миколаївської міськради Максим Невінчаний потрапив у базу «Центру Миротворець». Про це повідомив місцевий сайт «Новости-N».

На сайті Невінчаного називають «провокатором», «пособником російських окупантів», «пропагандистом «російського світу».

Фото: скріншот

Фото: скріншот

Формальною причиною внесення Невінчаного на «Миротворець» стало його привітання з Новим роком, яке він розмістив на своїй сторінці у Facebook. Під словами «З Новим роком» розміщений скрін з новорічного привітання Володимира Путіна.

Нагадаємо, що миколаївський депутат розмістив у соцмережі новорічне привітання з Путіним.