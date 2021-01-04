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    Миколаївського депутата внесли до бази «Миротворця» за пропаганду російського світу та фото з Путіним

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    Максим Невінчаний оскандалився привітанням з Новим роком - Миколаївського депутата внесли до бази «Миротворця» за пропаганду російського світу та фото з Путіним
    Максим Невінчаний оскандалився привітанням з Новим роком
    Фото: Шиповник

    Депутат міськради Максим Невінчаний потрапив у базу «Миротворця»

    Депутат Миколаївської міськради Максим Невінчаний потрапив у базу «Центру Миротворець». Про це повідомив місцевий сайт «Новости-N».

    На сайті Невінчаного називають «провокатором», «пособником російських окупантів», «пропагандистом «російського світу».

    Фото: скріншот
    Фото: скріншот
    Фото: скріншот
    Фото: скріншот

    Формальною причиною внесення Невінчаного на «Миротворець» стало його привітання з Новим роком, яке він розмістив на своїй сторінці у Facebook. Під словами «З Новим роком» розміщений скрін з новорічного привітання Володимира Путіна.

    Нагадаємо, що миколаївський депутат розмістив у соцмережі новорічне привітання з Путіним.

    Теги: Росія депутат Путін Facebook
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