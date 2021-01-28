У «Слузі народу» пояснили, що очікують від закону про реформу СБУ

Основним напрямком роботи спецслужби має стати контррозвідувальна діяльність, боротьба з тероризмом

Служба безпеки України не буде займатися невластивими їй розслідуваннями економічних та корупційних злочинів. Про це йдеться на партійному сайті.

Зазначається, що відтепер основним напрямком органу стане контррозвідувальна діяльність, боротьба з тероризмом, захист національної державності, кібербезпека та охорона державної таємниці.

Як повідомлялося, 28 січня Верховна Рада 28 січня під час засідання ухвалила за основу законопроєкт №3196-д.

«Для України сьогодні надважливо, щоб СБУ змістила фокус уваги з розслідування того, що вже відбулось, на роботу на випередження, а саме – недопущення особливо суспільно небезпечних злочинів проти національної безпеки. Це має стати пріоритетом нашої спецслужби. Попередження таких злочинів, як посягання на територіальну цілісність, теракти, диверсії, кібератаки, державна зрада, шпигунство, значно дешевше коштуватиме державі, ніж ліквідація їхніх наслідків», – зазначив голова профільного комітету Олександр Завітневич.

У «Слузі народу», стверджують, що у концепції реформи суттєво посилюється напрямок контррозвідувального захисту гілок влади, зрештою, логічно, що основний вплив та розвідувальні спрямування країни-агресора, та й інших країн, здійснюється саме на тих, хто визначає та реалізує державну політику, наділений владними повноваженнями чи є секретоносієм.

«Також окрему увагу приділено контррозвідувальному захисту економіки, недопущенню контролю над нашою критичною інфраструктурою з боку компаній, афілійованих до країни-агресора, та попередженню підривної діяльності іноземних спецслужб у нашому інформаційному просторі. Що стосується штатної структури, то вона не скорочуватиметься. Навпаки – потрібно виправляти той плачевний стан комплектації, що існує станом на зараз», ‒ йдеться у повідомленні.

За словами Завітневича, наприклад, підрозділи військової контррозвідки так і не були збільшені пропорційно тому, як збільшилася чисельність ЗСУ, НГУ та інших воєнізованих формувань, починаючи із 2014 року. «Вже не говорячи за низку інших стратегічних контррозвідувальних ліній. Щодо тих підрозділів, функціонал яких буде урізаний у зв’язку із переглядом підслідності та завдань, покладених на СБУ, то нами передбачено певні механізми збереження кадрового потенціалу Служби безпеки шляхом переведення до інших функціональних підрозділів, правоохоронних органів чи органів влади», – пояснив голова комітету.