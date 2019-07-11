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    У «Слузі народу» відхрестились від ідеї робити Гройсмана ще раз прем'єром

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    Сьогодні в інтернеті з&rsquo;явилася реклама, в якій йдеться, що &laquo;Зе!команда&raquo; нібито підтримує Гройсмана на посаді очільника уряду&nbsp; - У «Слузі народу» відхрестились від ідеї робити Гройсмана ще раз прем'єром
    Сьогодні в інтернеті з’явилася реклама, в якій йдеться, що «Зе!команда» нібито підтримує Гройсмана на посаді очільника уряду 

    Партія «Слуга Народу» не роздає посади та не домовляється з політиками - заявили в політсилі

    В партії «Слуга народу» заперечили, що бачать нинішенього очільника уряду Володимира Гройсмана прем’єр-міністром України і після переобрання парламенту та формування нового Кабміну.

    Про це йдеться на сторінці «Слуга народу - команда Зеленського у Василькові».

    «Креативність» фейків нас вражає. Офіційно заявляємо, що ніяких перемовин щодо призначення тих чи інших людей на посади ми не проводимо. Партія «Слуга Народу» не роздає посади та не домовляється з політиками. Будьте обережні, довіряйте лише перевіреній інформації», - йдеться у повідомленні.

    Зазначимо, сьогодні зранку в інтернеті з’явилася реклама, в якій йдеться, що «Зе!команда» нібито підтримує нинішнього очільника уряду. «Ми бачимо Гройсмана наступним прем’єром», - сказано в ній лаконічно без жодних посилань та уточнень.

    Слід також зазначити, що сьогодні американська журналістка назвала п’ять кандидатів у прем'єри України.

    Крім того нагадаємо, що Зеленський хоче люстраціі усіх, хто керував країною з 2014 року.

     

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