Американська журналістка назвала п’ять кандидатів у прем'єри України
Херінг не розкрила джерело цієї інформації
Журналіст американського Atlantic Council Мелінда Херінг розкрила імена п’яти кандидатів на пост прем'єр-міністра України.
У Facebook вона написала, що Кабінет міністрів можуть очолити:
- заступник виконавчого директора від України в Міжнародному валютному фонді Владислав Рашкован,
- директор з розвитку бізнесу НАК Нафтогаз України Юрій Вітренко,
- голова правління НАК Нафтогаз України Андрій Коболєв,
- секретар РНБО і екс-міністр фінансів Олександр Данилюк.
- колишній міністр економічного розвитку і торгівлі України Айварас Абромавічус.
Херінг не розкрила джерело цієї інформації. Однак ЗМІ пишуть, що деякі джерела на умовах анонімності підтвердили, що всі перераховані вище є кандидатами на пост прем'єра.
Крім того, Рашкован і Вітренко лайкнули відповідний пост Херінг, а Абромавічус розшарив цю інформацію в своєму Twitter.
Слід нагадати, що сьогодні у державному концерні Укроборонпром підтвердили інформацію щодо призначення на посаду голови наглядової ради ексміністра економічного розвитку та торгівлі України Айвараса Абромавічуса.