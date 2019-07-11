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    Американська журналістка назвала п’ять кандидатів у прем'єри України

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    Американська журналістка назвала п’ять кандидатів у прем'єри України

    Херінг не розкрила джерело цієї інформації

    Журналіст американського Atlantic Council Мелінда Херінг розкрила імена п’яти кандидатів на пост прем'єр-міністра України.

    У Facebook вона написала, що Кабінет міністрів можуть очолити:

    • заступник виконавчого директора від України в Міжнародному валютному фонді Владислав Рашкован,
    • директор з розвитку бізнесу НАК Нафтогаз України Юрій Вітренко,
    • голова правління НАК Нафтогаз України Андрій Коболєв,
    • секретар РНБО і екс-міністр фінансів Олександр Данилюк.
    • колишній міністр економічного розвитку і торгівлі України Айварас Абромавічус.
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    Херінг не розкрила джерело цієї інформації. Однак ЗМІ пишуть, що деякі джерела на умовах анонімності підтвердили, що всі перераховані вище є кандидатами на пост прем'єра.

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    Крім того, Рашкован і Вітренко лайкнули відповідний пост Херінг, а Абромавічус розшарив цю інформацію в своєму Twitter.

    Слід нагадати, що сьогодні у державному концерні Укроборонпром підтвердили інформацію щодо призначення на посаду голови наглядової ради ексміністра економічного розвитку та торгівлі України Айвараса Абромавічуса.

    Нафтогаз України РНБО Укроборонпром
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