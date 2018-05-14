У соцмережі «Однокласники» зафукали нову «Казахстанську стрічку Перемоги»

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«Казахстанська стрічка Перемоги»

Георгіївська стрічка у Казахстані вважається символом царської колонізації

У соцмережі «Однокласники» розгорілися бурхливі суперечки навколо поста про те, що в Казахстані георгіївські стрічки замінили на стрічки кольорів національного прапору.

Пост розмістив челябінський журналіст Віктор Загвоздін, який народився у Казахстані.

«У сусідньому Казахстані, на моїй малій батьківщині, чиновники намагаються прибрати з пам'яті людей традиційну георгіївську стрічку, замінивши її на національний атрибут. Але ж в Україні все починалося саме з георгіївської стрічки. І так у всіх містах Казахстану», - написав Загвоздін.

Журналіст додав кілька фото і скрін листа Павлодарського управління освіти, в якому підлеглим рекомендується замість георгіївської стрічки використовувати «Казахстанську стрічку Перемоги», прикрашену національним візерунком.

Пост викликав просто шквал гнівних коментарів з боку казахстанських користувачів соцмережі «Однокласники».

За словами Загвоздіна, цей пост він розмістив відразу в трьох соціальних мережах: Facebook, «ВКонтакте» і «Однокласники».

«Але бурхлива реакція була тільки в останній. За кілька годин прийшло близько 1000 коментарів, 300 репостів. Такої реакції я ніяк не очікував. Хоча тренд на заміну георгіївської стрічки в Казахстані явний, навіть місцевим журналістам при висвітленні святкових заходів рекомендують не фокусуватися на людях з георгіївськими стрічками», - розказав Загвоздін.

Як повідомляє казахстанське агентство «Inform-Бюро», суперечки навколо георгіївської стрічки в республіці тривають кілька років поспіль напередодні 9 травня.

Зазначається, що георгіївська стрічка у Казахстані вважається символом царської колонізації, а не символом Дня Перемоги.

Нова патріотична стрічка Перемоги виконана у кольоровій гамі державного прапора Казахстану.

Нагадаємо, тепер у Казахстані міністри не мають права говорити російською мовою на засіданнях Кабміну.

Джерело: Znak