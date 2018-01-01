У Казахстані міністрам заборонили вживати на роботі російську мову

За даними ЗМІ, деякі міністри Казахстану не вміють належним чином говорити державною мовою

Відтепер у Казахстані міністри не мають права говорити російською мовою на засіданнях Кабміну. Відповідна заборона набрала чинності сьогодні, 27 лютого, передає Reuters. «У Казахстані набрала чинності заборона говорити російською мовою на засіданнях Кабміну, незважаючи на бажання багатьох міністрів розмовляти саме нею», -



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Президент Казахстану Нурсултан Назарбаєв

За даними ЗМІ, деякі міністри Казахстану не вміють належним чином говорити державною мовою

Відтепер у Казахстані міністри не мають права говорити російською мовою на засіданнях Кабміну.

Відповідна заборона набрала чинності сьогодні, 27 лютого, передає Reuters.

«У Казахстані набрала чинності заборона говорити російською мовою на засіданнях Кабміну, незважаючи на бажання багатьох міністрів розмовляти саме нею», - зазначається в повідомленні.

У виданні підкреслюють, що сам президент Казахстану Нурсултан Назарбаєв вільно володіє обома мовами, змінюючи їх у своїх промовах.

Багато казахів, включно з кількома високопосадовцями, не володіють достеменно казахською мовою і надають перевагу російській.

Раніше повідомлялося, що 20 лютого президент Казахстану Нурсултан Назарбаєв затвердив нову редакцію національного алфавіту.