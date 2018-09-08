У Солсбері почали очищати будинок Скрипаля від слідів «Новачка»



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Будинок Сергія Скрипаля у Солсбері

За даними The Guardian, усунення слідів забруднення буде «ретельним і копітким»

У Солсбері в будинку колишнього російського розвідника Сергія Скрипаля почали процес очищення від слідів нервово-паралітичної речовини Новачок.

Як повідомляє The Guardian, роботи зі знезараження ведуться британськими військовими і цивільними фахівцями, які мають досвід в усуненні будь-яких слідів забруднення, під керівництвом департаменту з навколишнього середовища, продовольства і сільських справ.

Зазначається, що очищення будинку та прилеглих територій може зайняти від декількох днів до декількох місяців.

За даними The Guardian, усунення слідів забруднення буде «ретельним і копітким», але, наскільки це можливо, з найменшими руйнуваннями. Зокрема, рішення про те, чи буде будинок знесений або ні, ще не прийнято.

«Ми дотримуємося копіткого і ретельного підходу, щоб переконатися в цілковитій безпеці всіх місць», - повідомило джерело видання.

До слова, за інформацією The Times, «Новачок», яким отруїли Скрипалів, міг вбити 4 тисячі людей.

Нагадаємо, 5 вересня прем'єр-міністр Великобританії Тереза Мей заявила, що в отруєнні колишнього полковника ГРУ Сергія Скрипаля та його дочки Юлії звинувачують двох співробітників російської військової розвідки - Олександра Петрова і Руслана Боширова.

Також опубліковані фото підозрюваних в отруєнні Скрипалів.

Міністр закордонних справ Павло Клімкін підкреслив солідарність України з Великою Британією у справі Скрипалів.

У четвер, 6 вересня, пройшло термінове засідання Ради безпеки ООН, яке було скликане на прохання Великої Британії через нову інформацію у справі отруєння у Солсбері.

Постійний представник РФ при ООН і в Раді безпеки Василь Небензя заявив, що Російська Федерація «ніколи не розробляла, ніколи не виробляла і ніколи не накопичувала запаси «Новачка».

Також ЗМІ оприлюднило відео з підозрюваними в отруєнні Скрипалів.

Джерело: Новое Время