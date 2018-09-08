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    У Солсбері почали очищати будинок Скрипаля від слідів «Новачка»

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    <p>Будинок Сергія Скрипаля у Солсбері</p> - У Солсбері почали очищати будинок Скрипаля від слідів «Новачка»

    Будинок Сергія Скрипаля у Солсбері

    За даними The Guardian, усунення слідів забруднення буде «ретельним і копітким»

    У Солсбері в будинку колишнього російського розвідника Сергія Скрипаля почали процес очищення від слідів нервово-паралітичної речовини Новачок.

    Як повідомляє The Guardian, роботи зі знезараження ведуться британськими військовими і цивільними фахівцями, які мають досвід в усуненні будь-яких слідів забруднення, під керівництвом департаменту з навколишнього середовища, продовольства і сільських справ.

    Зазначається, що очищення будинку та прилеглих територій може зайняти від декількох днів до декількох місяців.

    За даними The Guardian, усунення слідів забруднення буде «ретельним і копітким», але, наскільки це можливо, з найменшими руйнуваннями. Зокрема, рішення про те, чи буде будинок знесений або ні, ще не прийнято.

    «Ми дотримуємося копіткого і ретельного підходу, щоб переконатися в цілковитій безпеці всіх місць», - повідомило джерело видання.

    До слова, за інформацією The Times, «Новачок», яким отруїли Скрипалів, міг вбити 4 тисячі людей.

    Нагадаємо, 5 вересня прем'єр-міністр Великобританії Тереза Мей заявила, що в отруєнні колишнього полковника ГРУ Сергія Скрипаля та його дочки Юлії звинувачують двох співробітників російської військової розвідки - Олександра Петрова і Руслана Боширова.

    Також опубліковані фото підозрюваних в отруєнні Скрипалів.

    Міністр закордонних справ Павло Клімкін підкреслив солідарність України з Великою Британією у справі Скрипалів.

    У четвер, 6 вересня, пройшло термінове засідання Ради безпеки ООН, яке було скликане на прохання Великої Британії через нову інформацію у справі отруєння у Солсбері.

    Постійний представник РФ при ООН і в Раді безпеки Василь Небензя заявив, що Російська Федерація «ніколи не розробляла, ніколи не виробляла і ніколи не накопичувала запаси «Новачка».

    Також ЗМІ оприлюднило відео з підозрюваними в отруєнні Скрипалів.

    Джерело: Новое Время

    отруєння Велика Британія поліція Сергій Скрипаль
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