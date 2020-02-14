Генерал податкової поліції пояснив, чому митниця провалила виконання бюджету



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Юрій Атаманюк

«На кожному контейнері на митниці недобір до 100 тис. грн», - Атаманюк

Державний бюджет України в січні недоотримав близько 17 млрд грн. Такі дані наводило Держказначейство. Основні статті, за якими провалюється виконання бюджетних планів – податкові та митні надходження. Перший віце-президент Асоціації платників податків України, генерал-майор податкової поліції України Юрій Атаманюк в інтерв’ю «Главкому» пояснив, чому митниця не виконує бюджетні плани.

Зокрема він розповів, що на Чорноморській митниці працює програма по заниженню митної вартості. Розмитнюють на 20% нижче індикатива - фіксованих ставок, які встановлюються на основі цін, що склалися на даний товар на ринку.

«Умовно кажучи, розмитнення на певний товар, від 5 до 10 доларів, це індикатив. І тут заїжджає товар за 2 долари. Дивишся, а він прийшов не від виробника, а від офшорної компанії. Всім все ясно. У нормальній ситуації проводиться товарознавча експертиза, визначається виробник, ринкова вартість, імпортер доплачує зі штрафними санкціями. Це звичайна митна робота, але вона чомусь не виконується», - зазначив Атаманюк.

Він додав, що зараз на кожному контейнері, через те, що він розмитнюється на 20% нижче індикативної вартості, недобір від 50 до 100 тис грн. А тільки Одеса пропускає через себе в місяць 12 тис контейнерів.

«Множимо на 100 тисяч - ось вам 1, 2 млрд грн. Прямі резерви. І це тільки на одній митниці. Так що виконати план - взагалі ніяких труднощів. Ніяких економічних підстав для невиконання бюджету податковою та митною службами немає. Це аксіома», - резюмував експерт.

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