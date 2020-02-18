«Вторгувала на ринку». Теща головного митника Полісся володіє двома квартирами, джипом і пів мільйона гривень



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Олексій Мужев очолює Поліську митницю як виконувач обов’язків керівника, поки через відкритий

конкурс не оберуть постійного

Офіційно теща митника займається торгівлею харчами уроздріб на ринку

Теща очільника Поліської митниці Олексія Мужева змогла придбати дві квартири в новобудові, новий Volkswagen Tiguan і позичити дочці пів мільйона гривень. Офіційно жінка торгує харчами на ринку і не має співмірних із зазначеними статками доходів. Про це йдеться у розслідуванні «Наші гроші з Денисом Бігусом».

Лариса Сапронова, теща очільника Поліської митниці Олексія Мужева, у 2019 році стала власницею двох квартир – на 50 і 100 кв. м. – в новобудові у Запоріжжі. Ринкова вартість цієї нерухомості становить близько 75 тис дол. Також у 2017 на тещу митника оформили новий Volkswagen Tiguan, це близько 40 тис. дол. Мужев не приховує, що цією автівкою користується сам – зазначається у його у декларації. У тому ж році теща митника позичила дочці грошима 500 тис. грн.

Офіційно Сапронова – ФОП, з основним видом діяльності – торгівля харчами уроздріб на ринку. За останні 10 років вона не декларувала доходів, співмірних із записаними на неї активами.

Сам Олексій Мужев усе життя працював на митниці. Поліську митницю, котра внаслідок реформи об’єднала Рівненську, половину Волинської та чверть Хмельницької областей, він очолив восени 2019-го. А до того працював у Запоріжжі. Його офіційна зарплатня до 2018-го року була геть невисока. Його дружина ще донедавна була в декреті, а тепер працює на приватній фірмі, де, судячи з декларації її чоловіка, отримує мінімальну зарплатню.

Наразі Мужев очолює Поліську митницю як виконувач обов’язків керівника, поки через відкритий конкурс не оберуть постійного. Мужев подався на конкурс, дійшов до фіналу, був серед топ-5 претендентів, пройшов співбесіду. За словами самого митника, на співбесіді його про декларацію та статки родини не запитували. Конкурс Мужев не виграв, однак зазначає, що може подаватися на наступні, наприклад на заступника керівника.

Зазначимо також, що у 2015 році Мужева звільняли з митниці із формулюванням «одноразове грубе порушення». Яке – невідомо, але відомо, що в тому році на митниці був масштабний аудит, за результатами котрого було звільнено керівників аж 6 областей. Але запис про «одноразове грубе порушення» з невідомих причин визнали недійсним і митник поновився на посаді. Через півроку Мужева знову звільнили, цього разу за тривалу відсутність на роботі, 150 днів. Однак митник зміг поновитися через суд – виявилося, що дні неправильно порахували.