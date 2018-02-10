У США чоловік застрелив двох поліцейських

Підозрюваний все ж був поранений і взятий під варту

У Вестервіллі (штат Огайо) у США двоє поліцейських були вбиті після того, як прибули за викликом на ймовірне місце злочину. Про це повідомляє New York Post. Спочатку муніципалітет міста Вестервіль повідомив у Twitter про одного загиблого. «Ми з важким серцем повідомляємо, що й другий офіцер загинув при виконанні», - йдеться в



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Поліція на місці стрілянини

Підозрюваний все ж був поранений і взятий під варту

У Вестервіллі (штат Огайо) у США двоє поліцейських були вбиті після того, як прибули за викликом на ймовірне місце злочину.

Про це повідомляє New York Post.

Спочатку муніципалітет міста Вестервіль повідомив у Twitter про одного загиблого.

«Ми з важким серцем повідомляємо, що й другий офіцер загинув при виконанні», - йдеться в наступному повідомленні.

Місцевий телеканал Fox 28 повідомив, що поліція приїхала на дзвінок в екстрену службу, сталася перестрілка з підозрюваним. Підозрюваний був поранений і взятий під варту. Інші подробиці поки невідомі.

Нагадаємо, 9 лютого в Італії мотоцикліст обстріляв перехожих. У результаті стрілянини поранені п’ятеро людей. Всіх постраждалих доставили до відділення невідкладної допомоги.