У США чоловік застрелив двох поліцейських
- Сьогодні, 02:21
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Підозрюваний все ж був поранений і взятий під варту
У Вестервіллі (штат Огайо) у США двоє поліцейських були вбиті після того, як прибули за викликом на ймовірне місце злочину.
Про це повідомляє New York Post.
Спочатку муніципалітет міста Вестервіль повідомив у Twitter про одного загиблого.
«Ми з важким серцем повідомляємо, що й другий офіцер загинув при виконанні», - йдеться в наступному повідомленні.
Місцевий телеканал Fox 28 повідомив, що поліція приїхала на дзвінок в екстрену службу, сталася перестрілка з підозрюваним. Підозрюваний був поранений і взятий під варту. Інші подробиці поки невідомі.
Нагадаємо, 9 лютого в Італії мотоцикліст обстріляв перехожих. У результаті стрілянини поранені п’ятеро людей. Всіх постраждалих доставили до відділення невідкладної допомоги.