У США помічник обікрав винний льох боса на $1,2 млн

Серед викраденого сім пляшок одного з найдорожчих вин у світі - Domaine de la Romanee-Conti

У США персонального асистента одного з директорів інвестиційного банку Goldman Sachs Девіда Соломона звинуватили у крадіжці вина на суму $1,2 мільйона. Про це повідомляє Fox Business. 40-річний підозрюваний Ніколас Демейер був арештований ще 16 січня, в Лос-Анджелесі. За даними правоохоронних органів, в період з 2014 року по жовтень 2016-го



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Серед викраденого сім пляшок одного з найдорожчих вин у світі - Domaine de la Romanee-Conti

У США персонального асистента одного з директорів інвестиційного банку Goldman Sachs Девіда Соломона звинуватили у крадіжці вина на суму $1,2 мільйона. Про це повідомляє Fox Business.

40-річний підозрюваний Ніколас Демейер був арештований ще 16 січня, в Лос-Анджелесі.

За даними правоохоронних органів, в період з 2014 року по жовтень 2016-го чоловік вкрав сотні пляшок вина на суму понад $1,2 млн. Серед викраденого сім пляшок одного з найдорожчих вин у світі - Domaine de la Romanee-Conti (Франція, Бургундія), вартість якого становить майже $20 тис. за пляшку.