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    США вигідні хороші відносини з РФ і Китаєм – Трамп

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    Президент США Дональд Трамп&nbsp; - США вигідні хороші відносини з РФ і Китаєм – Трамп
    Президент США Дональд Трамп 

    Іншим країнам не можна дозволяти використовувати Штати в своїх інтересах, - наголосив Трамп

    Президент США Дональд Трамп заявив, що Вашингтону вигідно підтримувати хороші відносини з Москвою і Пекіном. Про це він заявив у неділю, 19 січня, виступаючи перед представниками американського аграрного сектора в штаті Техас, повідомляє 

    При цьому американський лідер наголосив, що не можна дозволяти іншим країнам використовувати США в своїх інтересах.

    «Мати хороші відносини з Китаєм - це добре, і з Росією добре, як і з багатьма іншими країнами. Але ми не хочемо, щоб нас використовували в своїх інтересах», - вказав Трамп.

    Він також додав, що зараз Пекін поважає Вашингтон.

    На думку президента США, представники американської сільськогосподарської галузі найбільше виграють від торгової угоди з Китаєм.

    Нагадаємо, 15 січня Трамп і віце-прем'єр Китаю Лю Хе підписали першу фазу торгової угоди між країнами.

    До слова, президент США Дональд Трамп «категорично і однозначно» заперечує звинувачення за двома статтями імпічменту.

    Раніше представники Демократичної партії США передали в сенат докладне обґрунтування імпічменту Трампа.

    Нагадаємо, суд у справі імпічменту Дональда Трампа в Сенаті почнеться 21 січня.

    Як повідомлялося 19 грудня, Палата представників Конгресу США проголосувала за імпічмент Трампа. Тепер має відбутися судове розслідування в Сенаті, очолюваному республіканцями. Для зняття президента з посади потрібно дві третини голосів.

    Читайте також: Імпічмент Трампа: республіканці готові розпочати судовий процес
    Росія США Китай Дональд Трамп розслідування імпічмент президент
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